Το αγροτικό κίνημα εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα με τα μπλόκα να πληθαίνουν καθημερινά και τους συμμετέχοντες να δηλώνουν αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους. Τα αιτήματα αφορούν τη βιωσιμότητα της παραγωγής, τις τιμές πώλησης και το αυξανόμενο κόστος, με τους αγρότες να ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα αποχωρήσουν έως ότου υπάρξουν ουσιαστικές δεσμεύσεις από την πολιτεία.

Νέα δυναμική συγκέντρωση στη Μαγνησία

Το Σάββατο στήνεται νέο ισχυρό μπλόκο στον ΠΑΘΕ, στο ύψος Μικροθηβών, με πάνω από 100 τρακτέρ ήδη παρατεταγμένα από Αλμυρό, Βελεστίνο, Ριζόμυλο, Αγχίαλο και Αερινό. Οι τοπικές επιτροπές εκτιμούν πως ο αριθμός θα φτάσει τα 150–200 οχήματα, ενώ η κινητοποίηση έχει τη στήριξη επαγγελματιών και φορέων της περιοχής.

Οι αγρότες τονίζουν ότι το μπλόκο της Μαγνησίας εντάσσεται στον πανελλαδικό συντονισμό, με στόχο να αποτελέσει έναν από τους κεντρικούς κόμβους πίεσης.

Στα Μάλγαρα παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα

Περίπου 300 τρακτέρ έχουν παραταχθεί, με τον αποκλεισμό προς Αθήνα να συνεχίζεται. Στο πλευρό των αγροτών βρέθηκαν οδηγοί ταξί, παραγωγοί λαϊκών αγορών και —σε μία ιδιαίτερα συμβολική κίνηση— ιδιοκτήτες γραφείων τελετών με περίπου 20 νεκροφόρες, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης.

Τελωνεία – Στρατηγικά σημεία στα σύνορα υπό πίεση

Σειρά συνοριακών περασμάτων έχουν ήδη επηρεαστεί:

Προμαχώνας (Σέρρες) – άνοιγμα προσωρινά μόνο για φορτηγά, ουρές χιλιομέτρων.

Εύζωνοι – διακοπές διέλευσης, με προσωρινές χαλαρώσεις για ελληνικά προϊόντα.

Νίκη (Φλώρινα) – συμβολικός αποκλεισμός, ενίσχυση από νέα μπλόκα.

Κήποι (Έβρος) – μεγάλες ουρές φορτηγών, επιτρέπεται μόνο διέλευση ευπαθών προϊόντων.

Σε Νευροκόπι, Δράμα και Φλώρινα καταγράφονται νέοι σχηματισμοί, ενώ συντονιστικές επιτροπές συνεδριάζουν καθημερινά.

Πανελλαδική εξάπλωση των μπλόκων – Κεντρικοί κόμβοι

Τα βασικά αγροτικά μέτωπα διαμορφώνονται σε:

Βόρεια Ελλάδα: Μαλαγάρα, Χαλκηδόνα, Νησέλι, Κουλούρα, Φιλώτας, Προμαχώνας

Θεσσαλία: Νίκαια, Καρδίτσα, Λόγγος Τρικάλων, Ε65

Κεντρική Ελλάδα: Αιγίνιο

Ήπειρος – Πελοπόννησος: Λούρος Πρέβεζας, Κάτω Αχαΐα, Κιάτο

Κρήτη: Χανιά και Ηράκλειο προαναγγέλλουν μπλόκα μέσα στις επόμενες ημέρες

Οι δρόμοι κλείνουν κυκλικά ή επ’ αόριστον ανάλογα με την περιοχή, ενώ η συμμετοχή αυξάνεται ραγδαία – σε ορισμένα σημεία φτάνει σε επίπεδα πρωτοφανή για την τελευταία δεκαετία.

«Δεν κάνουμε πίσω»

Οι αγροτοσυνδικαλιστές αναφέρουν ότι ο αγώνας είναι αγώνας επιβίωσης. Τα μπλόκα ενισχύονται καθημερινά και ήδη εξετάζεται περαιτέρω κλιμάκωση με διάρκεια και εξάπλωση, ακόμη και μέσα στις ημέρες των γιορτών.

Η κατάσταση παραμένει δυναμική και εξελίσσεται ώρα με την ώρα.

Επόμενες συνελεύσεις σε όλη τη χώρα θα καθορίσουν τη μορφή και την ένταση των επόμενων κινήσεων.

Διαβάστε ακόμα: Λούτσα: Θετικός και στην κοκαΐνη ο 29χρονος οδηγός – Σοκ από τα αποτελέσματα των εξετάσεων