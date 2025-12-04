Η κακοκαιρία «BYRON» επεκτείνεται ραγδαία από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης πλήττοντας πλέον ολόκληρη την Αττική, με συνεχείς και ισχυρές βροχοπτώσεις που μέσα σε λίγες ώρες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Λίγο νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το 112 ζητώντας από τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ενταθεί.

Δυτική Αττική: τα πιο δύσκολα χτυπήματα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική και την Τροχαία, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στη Δυτική Αττική, όπου:

διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα λόγω υπερχείλισης ρέματος,

ακινητοποιήθηκαν οχήματα στην Αλεποχωρίου – Σχίνου, στο τμήμα Μαυρολίμνη – ρέμα Ντουράκου.

Ο όγκος του νερού χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υψηλός, ενώ πολλές κλήσεις αφορούν πολίτες που εγκλωβίστηκαν σε πλημμυρισμένες οδούς.

Αθήνα – Κέντρο & Νότια Προάστια

Η εικόνα στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας θύμιζε «ποτάμι». Για αρκετή ώρα υπήρξαν πλήρεις διακοπές κυκλοφορίας:

Παράλληλα, εικόνες και βίντεο στα social media κατέγραψαν πλημμυρισμένα σημεία σε Μοναστηράκι, Πετράλωνα, Καλλιθέα, Κερατσίνι και Γαλάτσι, επιβεβαιώνοντας τη σφοδρότητα του φαινομένου.

Οι κλήσεις στην Πυροσβεστική

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί:

40 κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων

4 απομακρύνσεις ατόμων από ακινητοποιημένα αυτοκίνητα, κυρίως στον Ασπρόπυργο

30+ αντλήσεις υδάτων

3 κοπές δέντρων

Οι υπηρεσίες εκτιμούν ότι ο αριθμός θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες.

Συναγερμός από Κεφαλογιάννη – Ενεργοποιημένος ο κρατικός μηχανισμός

Πραγματοποιήθηκε διυπουργική συντονιστική σύσκεψη, με συμμετοχή ΟΤΑ και όλων των επιχειρησιακών φορέων.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ζήτησε αυξημένη προσοχή:

«Η χώρα μπαίνει σε ένα διήμερο έντονης κακοκαιρίας… Οι πολίτες να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις και τις οδηγίες του 112, προκειμένου να διασφαλίσουμε όλοι μαζί την ασφάλειά μας».

Σε επιφυλακή βρίσκονται:

Πυροσβεστική, Ένοπλες Δυνάμεις, ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΕΚΑΒ, όλες οι περιφέρειες και δήμοι.

Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι – «Δύσκολη νύχτα»

Ο Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για επιδείνωση μετά τις 23:00, ενώ ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει τρία πιθανά σενάρια για την Αττική, με πιθανή βροχόπτωση 40–90 χιλιοστών και μεγαλύτερη επιβάρυνση σε:

παράκτιες περιοχές Σαρωνικού & Ευβοϊκού

δυτική ζώνη Αττικής

Ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει διαδοχικές διελεύσεις καταιγίδων, οι οποίες αναμένεται να κορυφωθούν προς τα μεσάνυχτα.

Αναμένεται δύσκολο 48ωρο.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν μετακινήσεις, να παρακολουθούν 112 & επίσημες ανακοινώσεις, και να ενημερώνονται για την κυκλοφορία στους δρόμους σε πραγματικό χρόνο.

Διαβάστε ακόμα: Εντατικοί έλεγχοι σε λεωφορεία και Μετρό: Ψηφιακά εισιτήρια και νέες εφαρμογές κλείνουν τα παράθυρα εισιτηριοδιαφυγής