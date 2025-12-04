Σοκ προκαλεί η τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον δρόμο Πτολεμαΐδας–Κοζάνης, όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του μετά από ανακοπή που υπέστη ο 56χρονος οδηγός του. Χάρη στην άμεση αντίδραση επιβάτη, ο οποίος άρπαξε το τιμόνι και σταθεροποίησε το όχημα, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα για τους 25 επιβάτες.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί. Ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του εν κινήσει, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να ταλαντεύεται επικίνδυνα στο οδόστρωμα. Ένας εργαζόμενος της ΔΕΗ, επιβάτης της γραμμής, κατάλαβε άμεσα τι συνέβαινε και κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα στις προστατευτικές μπάρες, αποτρέποντας ανατροπή.

Ο 56χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου ιατρικό προσωπικό προσπάθησε για 45 λεπτά να τον επαναφέρει, εφαρμόζοντας όλα τα πρωτόκολλα ανάνηψης. Παρά τις επίμονες προσπάθειες, κατέληξε.

Συγκλονίζει η μαρτυρία φίλου του, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο πατέρας του άτυχου οδηγού είχε χάσει τη ζωή του με τον ίδιο τρόπο, επίσης από ανακοπή ενώ οδηγούσε. Όπως ανέφερε, ο πατέρας του 56χρονου εργαζόταν ως επαγγελματίας οδηγός και είχε πεθάνει πάνω στο τιμόνι πριν από χρόνια, σε δρομολόγιο από την Καστοριά.

Συνάδελφοι του εκλιπόντος περιέγραψαν τον 56χρονο ως ιδιαίτερα ήρεμο και αγαπητό άνθρωπο, «έναν ήρεμο γίγαντα», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου δήλωσε ότι ο οδηγός είχε κάνει πρόσφατα καρδιολογικό έλεγχο, χωρίς κανένα εύρημα που να προειδοποιεί για τον κίνδυνο. Τον χαρακτήρισε έμπειρο επαγγελματία, με τριάντα χρόνια στη δουλειά και δέκα χρόνια συνεργασίας με την εταιρεία.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διερευνηθούν περαιτέρω, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν σε αιφνίδια καρδιακή ανακοπή.

Η ψυχραιμία και η άμεση παρέμβαση του επιβάτη αποδείχθηκαν καθοριστικές για την αποφυγή μιας πολύ μεγαλύτερης τραγωδίας, ενώ οι επιβάτες εξακολουθούν να περιγράφουν με τρόμο τις στιγμές που βίωσαν μέσα στο λεωφορείο.

