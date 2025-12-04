Σοκ προκαλεί η υπόθεση της άγριας επίθεσης σε 48χρονο οδηγό στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έπεσε θύμα δεκαπέντε ατόμων που τον χτύπησαν, του έσκισαν τα ρούχα με μαχαίρι και τον εγκατέλειψαν σχεδόν γυμνό σε ερημική περιοχή. Το θύμα, τραυματισμένο και αιμόφυρτο, εντοπίστηκε από περιοίκους που κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Ο άνδρας οδηγούσε όταν σταμάτησε σε φανάρι, όπου δύο οχήματα του έκλεισαν τον δρόμο. Ένα άτομο εισέβαλε στο αυτοκίνητό του από την πίσω πόρτα και με την απειλή μαχαιριού τον εξανάγκασε να τους ακολουθήσει. Οι δράστες τον μετέφεραν σε απομονωμένο σημείο, όπου τον χτύπησαν άγρια, προκαλώντας του κατάγματα στα πλευρά. Με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» του έσκισαν τα ρούχα, φωνάζοντας «κόβει καλά αυτό το κοπίδι;», πριν του αρπάξουν το τσαντάκι και εξαφανιστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, δεν πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια. Όπως ανέφερε ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, οι Αρχές ερευνούν τη δράση της αποκαλούμενης «συμμορίας των δεκαπέντε». Πρόκειται για ομάδα που στοχοποιεί άνδρες τους οποίους θεωρεί οικονομικά εύπορους, τους απαγάγει σε ερημικές περιοχές και τους ξυλοκοπεί βάναυσα, συχνά με στόχο τόσο την ταπείνωση όσο και τη ληστεία.

Πρόσφατα είχε καταγραφεί ακόμη μία επίθεση με παρόμοιο «modus operandi» στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η συμμορία έχει αναπτύξει συστηματική εγκληματική δράση.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της πόλης, που βλέπουν τα περιστατικά βίαιων ληστειών να πληθαίνουν.

