Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από την πολύκροτη υπόθεση στην Κρήτη, όπου ζευγάρι συνελήφθη μετά από σειρά καταγγελιών για κακοποίηση και παραμέληση των οκτώ παιδιών του. Τα ευρήματα από τις ιατρικές εξετάσεις αλλά και οι τοποθετήσεις των εμπλεκόμενων παραγόντων δημιουργούν ένα σύνθετο και αντιφατικό σκηνικό, την ώρα που οι Αρχές διερευνούν σειρά περιστατικών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, στα παιδιά εντοπίστηκαν μώλωπες, κοκκινίλες και δερματικά εξανθήματα. Ωστόσο, ο δικηγόρος του ζευγαριού, Αλέξανδρος Φουκαράκης, υποστηρίζει ότι τα ευρήματα δεν σχετίζονται με κακοποιητική συμπεριφορά. Όπως αναφέρει, ορισμένα σημάδια προήλθαν από παιχνίδι με μπάλα, άλλα από ρούχα ή μικροκαβγάδες στο σχολείο, για τους οποίους –όπως υποστηρίζει– είχαν ήδη ενημερωθεί οι εκπαιδευτικοί.

Ο κ. Φουκαράκης σημειώνει ότι η οικογένεια αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, με τον πατέρα να έχει ποσοστό αναπηρίας 60% και τη μητέρα να συμπληρώνει το εισόδημα με επιδόματα από την Κύπρο. Τονίζει ότι το ζευγάρι «αγαπά τα παιδιά του» και ότι χρειάζεται υποστήριξη, όχι στοχοποίηση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το περιστατικό με το 2,5 ετών παιδί που διακομίστηκε στη ΜΕΘ μετά την κατανάλωση ηρεμιστικών χαπιών. Ο δικηγόρος επιμένει ότι το παιδί τα έλαβε κατά λάθος κατά τη διάρκεια μετακόμισης. Σύμφωνα με την περιγραφή του, η μητέρα κάλεσε άμεσα ασθενοφόρο και το παιδί νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες.

Αντίθετα, ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, δίνει μια πολύ πιο σκοτεινή εικόνα της υπόθεσης. Όπως αναφέρει, από το 2020 έως το 2022 η οικογένεια λάμβανε υποστήριξη χωρίς να καταγραφούν ενδείξεις κινδύνου. Ωστόσο, από τον Μάρτιο του 2022 έως και τις αρχές Δεκεμβρίου 2025 υπήρξαν δεκάδες τηλεφωνικές καταγγελίες από κατοίκους της περιοχής. Οι αναφορές αφορούσαν παραμέληση, χρήση ναρκωτικών ουσιών εν παρουσία ανηλίκων, λεκτική και σωματική βία, ακόμη και περιστατικά εγκαυμάτων σε παιδί.

Σύμφωνα με το Χαμόγελο, το πρώτο σοβαρό περιστατικό ήταν ήδη από το 2022, όταν το 2,5 ετών παιδάκι κατανάλωσε έξι ηρεμιστικά χάπια και χρειάστηκε διασωλήνωση. Ακολούθησαν τρεις ακόμη παρεμβάσεις τα έτη 2022, 2024 και 2025.

Παράλληλα, το ζευγάρι έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο 44χρονος πατέρας έχει εκτίσει ποινή 20 ημερών ως υπότροπος, ενώ όπως λέει ο δικηγόρος του, είχαν γίνει προσπάθειες επίλυσης των εντάσεων μέσω συνεδριών στο ΕΛΜΕΠΑ.

Ο κ. Φουκαράκης υποστηρίζει ότι πίσω από τις καταγγελίες βρίσκεται μια γειτόνισσα που, όπως αναφέρει, είχε προσωπική αντιπαλότητα με τον άνδρα της οικογένειας.

Με εισαγγελική εντολή, τα οκτώ παιδιά –ηλικίας 2 έως 15 ετών– έχουν μεταφερθεί σε συγγενικό πρόσωπο μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Η 32χρονη μητέρα και ο 44χρονος πατέρας θα δικαστούν στο Αυτόφωρο την Παρασκευή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και βρίσκεται υπό ενδελεχή διερεύνηση, καθώς τα στοιχεία που έρχονται στο φως αναμένεται να καθορίσουν την τελική στάση των Αρχών για την τύχη της οικογένειας.

