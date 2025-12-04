Η σφοδρή κακοκαιρία «Byron» συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας, με την Αττική να βρίσκεται πλέον σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Οι έντονες βροχοπτώσεις, οι ισχυροί άνεμοι και οι διαδοχικές προειδοποιήσεις μέσω του 112 οδήγησαν τις Αρχές στην απόφαση να αναστείλουν τη λειτουργία όλων των σχολείων στο Λεκανοπέδιο την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου. Σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, κλειστά παραμένουν και τα νυχτερινά σχολεία.

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, η περιοχή έχει τεθεί σε «Κόκκινο Συναγερμό», καθώς τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι από αργά το βράδυ της Πέμπτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής αναμένονται πολύ ισχυρά φαινόμενα. Όπως εξήγησε, η απόφαση ελήφθη σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τους δήμους, με βασικό γνώμονα την προστασία των μαθητών και του προσωπικού των σχολείων.

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι, παρότι η ένταση της κακοκαιρίας δεν θα είναι ομοιόμορφη σε όλες τις περιοχές της Αττικής, απαιτείται μέγιστη προνοητικότητα ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι και άσκοπες μετακινήσεις. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η απόφαση ενδέχεται να προκαλέσει δυσκολίες στον προγραμματισμό των οικογενειών, τονίζοντας όμως ότι αποτελεί «επιλογή ευθύνης».

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με συνεργεία και μηχανήματα διάσπαρτα σε καίρια σημεία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης της κακοκαιρίας συνεχίζεται ώρα με την ώρα, ενώ οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες.

Η απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων τις επόμενες ημέρες θα επανεκτιμηθεί βάσει των νεότερων δεδομένων.

