Η κακοκαιρία BYRON πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με έντονα καιρικά φαινόμενα, οδηγώντας την Πολιτική Προστασία να θέσει εννέα περιφέρειες σε Red Code και να ενεργοποιήσει το 112 για προειδοποιήσεις περιορισμού μετακινήσεων. Παράλληλα, έχουν ήδη εντοπιστεί σοβαρά προβλήματα σε Ζάκυνθο, Λακωνία και Κρήτη, ενώ πολλές σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.



Red Code σε 9 Περιφέρειες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τις εξής περιοχές έως και το Σάββατο 6/12:

Αττικής

Θεσσαλίας

Πελοποννήσου

Βορείου Αιγαίου

Νοτίου Αιγαίου (με έμφαση σε Ρόδο & Σαντορίνη)

Κρήτης

Κεντρικής Μακεδονίας (Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη)

Στερεάς Ελλάδας

Ιονίων Νήσων



Πού «χτυπά» η κακοκαιρία

Πέμπτη 4/12 – Ισχυρά φαινόμενα σε:

Ζάκυνθο & Κεφαλονιά

Κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική)

Θεσσαλία – Σποράδες

Αττική – Ανατολική Στερεά

Νότια Εύβοια

Πελοπόννησο

Κυκλάδες

Κρήτη (ιδίως νότια)

Ανατολικό Αιγαίο & Δωδεκάνησα

Παρασκευή 5/12

Σφοδρή επιδείνωση σε:

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλία – Σποράδες

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα

Κυκλάδες & Κρήτη (μέχρι μεσημέρι)

Αττική & Εύβοια (μέχρι μεσημέρι)

Νότια – Ανατολική Πελοπόννησο (μέχρι πρωί)

Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το Σάββατο, με επίκεντρο πλέον τα Δωδεκάνησα.



Μηνύματα 112

Έχουν αποσταλεί προειδοποιήσεις για περιορισμό μετακινήσεων σε:

Ανατολική Μάνη

Δήμο Ευρώτα

Πιερία

Οι αρχές προειδοποιούν για κινδύνους από πλημμύρες, κατολισθήσεις και μειωμένη ορατότητα.



Σοβαρά προβλήματα σε τρεις περιοχές

Ζάκυνθος

Πλημμυρισμένοι δρόμοι σε Αλυκές και τμήματα του οδικού δικτύου

Κλειστή η Επαρχιακή οδός Ζακύνθου–Αλυκών

Κατολισθήσεις σε Λιθακιά και Κούκεσι

Λακωνία – Ανατολική Μάνη – Γύθειο

Πλημμύρες σε Πλάτανο & Καρβελά

Κλειστοί δρόμοι Σπάρτη–Κάλλας και Σπάρτη–Γύθειο

Κίνδυνος υπερχείλισης ρεμάτων

Σημαντικές ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες

Κρήτη

Έντονα φαινόμενα στα νότια (Ιεράπετρα – Τέρτσα – Μύρτος)

Κατολισθήσεις και κλειστοί δρόμοι

Ζημιές σε οδοστρώματα και κτίρια

Σταθμευμένο όχημα κατέρρευσε σε σημείο υποχώρησης εδάφους

Πτώση τμήματος οικοδομής στο Ηράκλειο



Κλειστά σχολεία την Παρασκευή 5/12

Ρόδος

Κλειστά όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων, Ειδικά Σχολεία, Προσχολική Αγωγή, ΚΔΑΠ, αθλητικές εγκαταστάσεις και Δημοτικό Ωδείο.

Σαντορίνη

Κλειστά σχολεία όλων των βαθμίδων με απόφαση Δημάρχου.

Τήλος

Κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμη

Προληπτικό κλείσιμο όλων των εκπαιδευτικών μονάδων λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Καστελλόριζο

Κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων για λόγους ασφάλειας.

