Σοκ στη Θάσο: 55χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΑΧΕΠΑ

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Θεολόγο Θάσου, όπου 55χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (2/12) για άγρια επίθεση στην πρώην σύζυγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kavalanews.gr, ο άνδρας είχε φτάσει στο νησί με ΚΤΕΛ από την Αλβανία και αναζήτησε την πρώην σύζυγό του, η οποία τους τελευταίους μήνες φαίνεται να ζει με νέο σύντροφο.

Την εντόπισε σε μίνι μάρκετ και άρχισε να την κυνηγά. Η γυναίκα κατέφυγε στο σπίτι της, όμως ο δράστης έσπασε το παράθυρο, εισέβαλε και της επιτέθηκε χτυπώντας τη με γροθιές και μαχαιρώνοντάς τη στο πρόσωπο.

Η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί, τρέχοντας προς τον δρόμο, ενώ ο 55χρονος τη καταδίωκε. Περαστικοί αντιλήφθηκαν το περιστατικό, με αποτέλεσμα εκείνος να εγκαταλείψει το σημείο και να διαφύγει προσωρινά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, έπειτα στο Νοσοκομείο Καβάλας, και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα να κινείται πεζός στην περιοχή και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, ενώ οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι ενδέχεται να είχαν προηγηθεί περιστατικά βίας από τον ίδιο σε βάρος της γυναίκας.

