Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας BYRON

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και τα επικίνδυνα φαινόμενα που φέρνει η κακοκαιρία «BYRON» οδηγούν σε προληπτικό κλείσιμο σχολικών μονάδων σε αρκετές περιοχές της χώρας την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Ακολουθούν όλες οι περιοχές όπου έχει ανακοινωθεί αναστολή λειτουργίας.



Περιοχές όπου τα σχολεία θα είναι κλειστά την Παρασκευή (5/12/2025)

1. Ρόδος

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των:

σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων

μονάδων Προσχολικής Αγωγής

Ειδικών Σχολείων

ΚΔΑΠ

αθλητικών εγκαταστάσεων

εργαστηρίων & Δημοτικού Ωδείου

Η απόφαση αφορά όλες τις Δημοτικές Ενότητες του νησιού.



2. Σαντορίνη (Δήμος Θήρας)

Ο Δήμος αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων για λόγους ασφαλείας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.



3. Τήλος

Κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση Δημάρχου λόγω αναμενόμενων επικίνδυνων φαινομένων.



4. Σύμη

Προληπτικό κλείσιμο όλων των:

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας

σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η απόφαση αφορά όλο το νησί.



5. Καστελόριζο (Μεγίστη)

Κλειστά όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων.

Υπάρχει παράλληλη σύσταση προς τους κατοίκους και τους αλιείς να περιορίσουν τις μετακινήσεις λόγω ακραίων συνθηκών.



Περιοχές σε επιφυλακή

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει έντονα:

Νησιά Ιονίου

Ανατολική & Νότια Πελοπόννησο

Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία

Αττική & Βοιωτία

Νότια Εύβοια

Κυκλάδες

Νότια Κρήτη

Ανατολικό Αιγαίο (Χίος και νοτιότερα)

Κεντρική Μακεδονία (Ημαθία, Πιερία, Χαλκιδική)

Ανατολική Θεσσαλία

Μέχρι στιγμής, κλείσιμο έχει ανακοινωθεί μόνο στις προαναφερθείσες περιοχές, αλλά αναμένονται πιθανές επιπλέον αποφάσεις ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων.

