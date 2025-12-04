Ρόδος: Κλειστά όλα τα σχολεία την Παρασκευή λόγω κακοκαιρίας BYRON

Την προληπτική αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολείων στη Ρόδο για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 αποφάσισε ο Δήμος, ενόψει της έντονης κακοκαιρίας «BYRON» που αναμένεται να πλήξει το νησί.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, καθώς και οι αθλητικές εγκαταστάσεις, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικής προστασίας της δημόσιας ασφάλειας.

Τι περιλαμβάνει η αναστολή λειτουργίας

Η απόφαση αφορά:

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδικά Σχολεία

Μονάδες Προσχολικής Αγωγής

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Το Δημοτικό Ωδείο

Κάθε είδους εργαστήρια και δομές που λειτουργούν υπό τον Δήμο Ρόδου

Η κακοκαιρία «BYRON» συνοδεύεται από έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις οδηγίες προστασίας.

