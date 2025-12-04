# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ρόδος: Κλειστά όλα τα σχολεία την Παρασκευή λόγω κακοκαιρίας BYRON

Ρόδος: Κλειστά όλα τα σχολεία την Παρασκευή λόγω κακοκαιρίας BYRON

Την προληπτική αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολείων στη Ρόδο για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 αποφάσισε ο Δήμος, ενόψει της έντονης κακοκαιρίας «BYRON» που αναμένεται να πλήξει το νησί.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, καθώς και οι αθλητικές εγκαταστάσεις, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικής προστασίας της δημόσιας ασφάλειας.

Τι περιλαμβάνει η αναστολή λειτουργίας
Η απόφαση αφορά:

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά
Γυμνάσια και Λύκεια
Ειδικά Σχολεία
Μονάδες Προσχολικής Αγωγής
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
Το Δημοτικό Ωδείο
Κάθε είδους εργαστήρια και δομές που λειτουργούν υπό τον Δήμο Ρόδου

Η κακοκαιρία «BYRON» συνοδεύεται από έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις οδηγίες προστασίας.

Διαβάστε ακόμα: Βανδαλισμοί από αντιεξουσιαστές στο Κουκάκι – Έσπασαν καταστήματα και ΑΤΜ μετά από νυχτερινή πορεία

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Μητέρα και κόρη έπεσαν με το αυτοκίνητο σε ποτάμι - Νεκρή η 75χρονη συνοδηγός
Κοινωνία

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Μητέρα και κόρη έπεσαν με το αυτοκίνητο σε ποτάμι - Νεκρή η 75χρονη συνοδηγός

Ισχυρή τετραήμερη κακοκαιρία χτυπά τη χώρα – Σφοδρές καταιγίδες και χαλάζι στην Αττική, υψηλός κίνδυνος πλημμυρών
Ο Καιρός

Ισχυρή τετραήμερη κακοκαιρία χτυπά τη χώρα – Σφοδρές καταιγίδες και χαλάζι στην Αττική, υψηλός κίνδυνος πλημμυρών

Κρήτη: Σοκ από τις αποκαλύψεις για ζευγάρι που κακοποιούσε τα 8 παιδιά του
Κοινωνία

Κρήτη: Σοκ από τις αποκαλύψεις για ζευγάρι που κακοποιούσε τα 8 παιδιά του

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις της Μαρίας Πολύζου για την κακοποίηση που υπέστη στην παιδική της ηλικία
Αθλητικά

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις της Μαρίας Πολύζου για την κακοποίηση που υπέστη στην παιδική της ηλικία

Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες πολίτες στην Αριστοτέλους για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου παρά τη βροχή
Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες πολίτες στην Αριστοτέλους για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου παρά τη βροχή