Κοινωνικός Τουρισμός: Αυξάνεται στη διάρκεια των 13 μηνών – Όλες οι αλλαγές για την περίοδο 2025–2026

Αλλαγές στη χρονική διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ φέρνει νέα τροποποίηση της ΚΥΑ (30401/2025 – Β’ 2115), με την οποία η διάρκεια επεκτείνεται από 12 σε 13 μήνες. Η καταληκτική ημερομηνία για τη χρήση των επιταγών διαμονής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης ορίζεται πλέον η 30ή Ιουνίου 2026.

Η παράταση αυτή διευκολύνει τον προγραμματισμό των δικαιούχων εργαζομένων και ανέργων, ενώ ενισχύει και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, δίνοντας περισσότερο χρόνο για οικονομικές διακοπές σε όλη τη χώρα.



Διανυκτερεύσεις ανά περιοχή – Πού παρέχονται δωρεάν

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιούν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Περιοχές με αυξημένο αριθμό διανυκτερεύσεων χωρίς συμμετοχή:

Έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις

Λέρος

Λέσβος

Χίος

Κως

Σάμος

Ρόδος

Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις

Βόρεια Εύβοια (Ιστιαίας–Αιδηψού & Μαντουδίου–Λίμνης–Αγ. Άννας)

Θεσσαλία: Μαγνησία, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα

Έβρος



Αυξημένες επιδοτήσεις σε περιόδους αιχμής

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για τις εξής περιόδους:

Μήνας αιχμής: Αύγουστος

15.12.2025 – 14.01.2026 (Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά)

03.04.2026 – 19.04.2026 (Πάσχα)

Για τη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων) η προσαύξηση ισχύει όλο τον χρόνο.



Ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Τι καλύπτεται

Το πρόγραμμα επιδοτεί και τη μετακίνηση των δικαιούχων:

25% συμμετοχή για τους περισσότερους δικαιούχους

0% συμμετοχή (δωρεάν) για άτομα με αναπηρία



Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Όλες οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, τους παρόχους και τα δικαιολογητικά βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ:

https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

