Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από το πρωί της Πέμπτης, καθώς η κακοκαιρία BYRON έχει ξεκινήσει να πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Ανατολική Μάνη εμφανίστηκαν τα πρώτα σοβαρά προβλήματα, με υπερχείλιση ρέματος που προκάλεσε χείμαρρο και εισροή νερού μέσα στο χωριό Πλάτανος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί ή αιτήματα για απεγκλωβισμό, ωστόσο το φαινόμενο παρακολουθείται στενά. Η άντληση υδάτων δεν είναι εφικτή όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η πλημμυρική ροή, όμως οι αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για μεταφορά κατοίκων εάν απαιτηθεί.



Μήνυμα του 112 σε Ανατολική Μάνη και Ευρώτα

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων, η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112, καλώντας τους κατοίκους:

να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες,

να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Αντίστοιχο μήνυμα εστάλη και στη Δημοτική Ενότητα Ευρώτα της Λακωνίας.

Σε κόκκινο συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει «κόκκινη» προειδοποίηση για έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα σε συνολικά 9 περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και η Αττική, όπου ήδη σημειώθηκε ισχυρή καταιγίδα τη νύχτα.

Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει έως το Σάββατο (06/12), με:

ισχυρές βροχές μεγάλης διάρκειας

καταιγίδες

χαλαζοπτώσεις

πολύ ισχυρούς ανέμους

ιδίως σε περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας.



Ποιες περιοχές επηρεάζονται σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ και το meteo.gr, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα εκδηλώνονται σε:

Ιόνιο (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος)

Κεντρική Μακεδονία (Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία)

Θεσσαλία και Σποράδες

Ανατολική Στερεά και Αττική

Εύβοια

Πελοπόννησο (κυρίως ανατολικό–νότιο τμήμα)

Κυκλάδες

Κρήτη

Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα εντείνονται σε Αττική, Εύβοια, Σποράδες και Θεσσαλία.



Η πρόγνωση για την Παρασκευή – Κορύφωση της κακοκαιρίας

Την Παρασκευή αναμένονται πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε:

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλία

Σποράδες

Εύβοια

Ανατολική Στερεά (και Αττική)

Κυκλάδες

Κρήτη

Ανατολικό Αιγαίο

Δωδεκάνησα

Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο

Οι περιοχές Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Σποράδων, Εύβοιας και νησιών Ανατολικού Αιγαίου βρίσκονται σε κόκκινη προειδοποίηση λόγω δυνητικά επικίνδυνων φαινομένων.



Επιχείρηση ετοιμότητας – Έκτακτη διυπουργική σύσκεψη

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδριάζει εκτάκτως, ενώ πραγματοποιείται και διυπουργική σύσκεψη υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, με συμμετοχή ΟΤΑ και φορέων.



Επόμενες ημέρες

Σάββατο: Εξασθένηση των φαινομένων από το πρωί, με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα.

Κυριακή–Δευτέρα: Τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες σε Σποράδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα.

