Μια σοβαρή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον δρόμο Πτολεμαΐδας–Κοζάνης, όταν λεωφορείο που μετέφερε εργαζόμενους της ΔΕΗ ξέφυγε από την πορεία του, μετά από ανακοπή που υπέστη ο οδηγός του.

Ήταν λίγο μετά τις 07:00 όταν το όχημα, το οποίο εκτελούσε το τακτικό δρομολόγιο Πτολεμαΐδα – ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, προσέκρουσε στις σιδερένιες μπάρες ασφαλείας και κατέληξε εκτός δρόμου. Στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 40 εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 56χρονος οδηγός έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Ένας από τους επιβάτες, αντιλαμβανόμενος ότι κάτι δεν πάει καλά, έδρασε άμεσα: άρπαξε το τιμόνι, πάτησε φρένο και κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα, αποτρέποντας πιθανή μαζική τραγωδία.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προσπάθησαν επί 45 λεπτά να τον επαναφέρουν, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Παρά τις προσπάθειες, ο άτυχος άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι υπόλοιποι επιβάτες δεν τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν τελικά στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.

Η υπόθεση διερευνάται, ενώ η άμεση αντίδραση του επιβάτη θεωρείται καθοριστική για την αποφυγή πολύ πιο σοβαρών συνεπειών.

