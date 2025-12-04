Google Year in Search 2025: «Σεισμός τώρα» στην κορυφή των αναζητήσεων των Ελλήνων

Την καθιερωμένη ετήσια ανασκόπησή της, το Year in Search 2025, παρουσίασε η Google, αποτυπώνοντας τις αναζητήσεις που σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο ενδιαφέροντος στην Ελλάδα τη χρονιά που φεύγει. Η εικόνα που προκύπτει αναδεικνύει δύο κυρίαρχες τάσεις: την αυξανόμενη ανάγκη των πολιτών για άμεση ενημέρωση και την έντονη στροφή προς την ψυχαγωγία και τα viral φαινόμενα.

Οι Γενικές Αναζητήσεις που σημάδεψαν το 2025

Στην κορυφή βρέθηκε ο όρος «Σεισμός τώρα», επιβεβαιώνοντας ότι η άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο παραμένει κρίσιμη προτεραιότητα για τους χρήστες. Ακολούθησαν «Κοινωνικός Τουρισμός 2025», «Προσωπικός Αριθμός» και «ΕΝΦΙΑ 2025», δείχνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για ζητήματα της καθημερινότητας και της φορολογίας.

Σημαντική θέση είχαν και αναζητήσεις όπως «Βάσεις 2025» αλλά και το viral «Labubu», δείγμα του συνδυασμού ενημέρωσης και pop τάσεων.

Πρόσωπα που απασχόλησαν περισσότερο

Στην κατηγορία Πρόσωπα, κυριάρχησαν η τραγουδίστρια Κλαυδία, η Χρυσή Βαρδινογιάννη και ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ έντονο ενδιαφέρον κατέγραψαν και προσωπικότητες από τη μουσική σκηνή και τον αθλητισμό, όπως ο Λεξ και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Αναζητήσεις για εκλιπούσες διασημότητες

Ο Ozzy Osbourne, ο David Lynch, η Καίτη Γκρέυ και ο Μίμης Δομάζος βρέθηκαν στις κορυφαίες θέσεις, αντικατοπτρίζοντας το ευρύ φάσμα δημόσιων προσώπων που συγκέντρωσαν την προσοχή των χρηστών.

Τα αθλητικά γεγονότα στην κορυφή του ενδιαφέροντος

Το Eurobasket ήταν το δημοφιλέστερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς, ενώ ακολούθησαν οι μεγάλες ελληνικές αναμετρήσεις ΑΕΚ–Ολυμπιακός, Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός και Ελλάδα–Τουρκία στο μπάσκετ. Το Europa League και διεθνείς αγώνες με ελληνικό ενδιαφέρον ολοκλήρωσαν τη δεκάδα.

Τηλεοπτικές σειρές, ριάλιτι και ταινίες που ξεχώρισαν

Στις σειρές και τα ριάλιτι, την πρωτιά κατέλαβε το «Να με λες μαμά», ενώ ακολούθησαν ο «Άγιος Έρωτας», το Big Brother και το “Squid Game”.

Στις ταινίες, οι πιο δημοφιλείς αναζητήσεις ήταν τα “Nosferatu”, “Anora”, “The Brutalist” και η παραγωγή “A Minecraft Movie”.

Οι συνταγές που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες

Από την παραδοσιακή μαγειρίτσα και τα τζιγεροσαρμάδια έως τα cinnamon rolls, τη γουακαμόλε και το sour cream, οι αναζητήσεις αποδεικνύουν πως η ελληνική κουζίνα συνυπάρχει σταθερά με διεθνείς γεύσεις και σύγχρονα food trends.

Οι λέξεις και οι έννοιες που θέλησαν να κατανοήσουν οι χρήστες

Οι όροι «λάθε βιώσας», «ίντερσεξ», «νεποτισμός» και «φλεξάρω» συγκαταλέγονται στις πιο συχνές ερωτήσεις του τύπου «Τι σημαίνει», δείχνοντας πώς η επικαιρότητα, η γλώσσα και οι κοινωνικές συζητήσεις διαμορφώνουν το λεξιλόγιο της χρονιάς.

Από τα ερωτήματα γεωγραφίας έως την pop κουλτούρα

Στην κατηγορία «Ποια είναι», οι χρήστες έψαξαν απαντήσεις που ποικίλλουν από ιστορικά θέματα («Ποια είναι η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια») μέχρι πρακτικές πληροφορίες όπως «Ποια είναι η IP μου».



Η ψηφιακή φωτογραφία του 2025

Το Year in Search καταγράφει κάθε χρόνο τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιδρά, ενημερώνεται, ψυχαγωγείται και εξελίσσεται. Το 2025, οι αναζητήσεις των Ελλήνων ανέδειξαν την ανάγκη για ασφάλεια και άμεση ενημέρωση, αλλά και την ανεξάντλητη περιέργεια για όσα επηρεάζουν την καθημερινότητα, την κουλτούρα και τις παγκόσμιες τάσεις.

