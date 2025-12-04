# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Λεωφορείο με εργαζομένους της ΔΕΗ ανετράπη – Νεκρός ο οδηγός μετά από ανακοπή

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Λεωφορείο με εργαζομένους της ΔΕΗ ανετράπη – Νεκρός ο οδηγός μετά από ανακοπή

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Πτολεμαΐδα, όταν λεωφορείο που μετέφερε 25 εργαζομένους της ΔΕΗ ανετράπη στην περιοχή του Οικισμού Αναργύρων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα της διαδρομής, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο.

Το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε παρακείμενο σημείο, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των αρχών. Ο οδηγός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι 25 εργαζόμενοι που επέβαιναν στο όχημα είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ενώ ορισμένοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο για εξετάσεις.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, πυροσβεστική και αστυνομικές δυνάμεις. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι ο οδηγός υπέστη αιφνίδια αδιαθεσία.

Διαβάστε ακόμα: «Έφυγε ο άνθρωπός μου τζάμπα» – Τον έδιωξαν από το Νοσοκομείο με διάγνωση κεφαλαλγίας

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται
Υγεία

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»
ShowBiz

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές
Ο Καιρός

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές

Μετρό: Πρόβλημα ρευματοδότησης στη Γραμμή 3. Τα δρομολόγια σταματούν στην Εθνική Άμυνα
Κοινωνία

Μετρό: Πρόβλημα ρευματοδότησης στη Γραμμή 3. Τα δρομολόγια σταματούν στην Εθνική Άμυνα