Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Λεωφορείο με εργαζομένους της ΔΕΗ ανετράπη – Νεκρός ο οδηγός μετά από ανακοπή

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Πτολεμαΐδα, όταν λεωφορείο που μετέφερε 25 εργαζομένους της ΔΕΗ ανετράπη στην περιοχή του Οικισμού Αναργύρων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα της διαδρομής, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο.

Το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε παρακείμενο σημείο, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των αρχών. Ο οδηγός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι 25 εργαζόμενοι που επέβαιναν στο όχημα είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ενώ ορισμένοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο για εξετάσεις.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, πυροσβεστική και αστυνομικές δυνάμεις. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι ο οδηγός υπέστη αιφνίδια αδιαθεσία.

Διαβάστε ακόμα: «Έφυγε ο άνθρωπός μου τζάμπα» – Τον έδιωξαν από το Νοσοκομείο με διάγνωση κεφαλαλγίας