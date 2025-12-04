Ίλιον: 89χρονος πρότεινε ερωτική συνεύρεση σε 16χρονη έναντι αμοιβής

Ένα περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε παιδική χαρά στο Ίλιον επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία της εγρήγορσης και της προστασίας των ανηλίκων. Αστυνομικοί συνέλαβαν 89χρονο έπειτα από καταγγελία 16χρονης για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ηλικιωμένος προσέγγισε την ανήλικη ενώ εκείνη βρισκόταν σε παγκάκι στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Κάστορος και προέβη σε πράξεις που την έκαναν να αισθανθεί απειλή και φόβο. Η ίδια απομακρύνθηκε άμεσα και ενημέρωσε έναν φίλο της, ο οποίος κάλεσε την Άμεση Δράση. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη του 89χρονου και τον οδήγησαν στο αρμόδιο τμήμα.

Το περιστατικό υπενθυμίζει τη σημασία της συνεχούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γονέων, παιδιών και τοπικών κοινοτήτων σχετικά με τα δικαιώματα των ανηλίκων, τους τρόπους αντίδρασης σε απειλητικές συμπεριφορές, αλλά και την ανάγκη ασφαλών δημόσιων χώρων. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η άμεση αντίδραση και η αναφορά τέτοιων περιστατικών στις αρχές αποτελεί καθοριστικό βήμα για την προστασία των παιδιών και των εφήβων.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω.

