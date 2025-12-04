# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ίλιον: 89χρονος πρότεινε ερωτική συνεύρεση σε 16χρονη έναντι αμοιβής

Ίλιον: 89χρονος πρότεινε ερωτική συνεύρεση σε 16χρονη έναντι αμοιβής

Ένα περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε παιδική χαρά στο Ίλιον επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία της εγρήγορσης και της προστασίας των ανηλίκων. Αστυνομικοί συνέλαβαν 89χρονο έπειτα από καταγγελία 16χρονης για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ηλικιωμένος προσέγγισε την ανήλικη ενώ εκείνη βρισκόταν σε παγκάκι στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Κάστορος και προέβη σε πράξεις που την έκαναν να αισθανθεί απειλή και φόβο. Η ίδια απομακρύνθηκε άμεσα και ενημέρωσε έναν φίλο της, ο οποίος κάλεσε την Άμεση Δράση. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη του 89χρονου και τον οδήγησαν στο αρμόδιο τμήμα.

Το περιστατικό υπενθυμίζει τη σημασία της συνεχούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γονέων, παιδιών και τοπικών κοινοτήτων σχετικά με τα δικαιώματα των ανηλίκων, τους τρόπους αντίδρασης σε απειλητικές συμπεριφορές, αλλά και την ανάγκη ασφαλών δημόσιων χώρων. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η άμεση αντίδραση και η αναφορά τέτοιων περιστατικών στις αρχές αποτελεί καθοριστικό βήμα για την προστασία των παιδιών και των εφήβων.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω.

Διαβάστε ακόμα: Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες πολίτες στην Αριστοτέλους για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου παρά τη βροχή

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται
Υγεία

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»
ShowBiz

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές
Ο Καιρός

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές

Μετρό: Πρόβλημα ρευματοδότησης στη Γραμμή 3. Τα δρομολόγια σταματούν στην Εθνική Άμυνα
Κοινωνία

Μετρό: Πρόβλημα ρευματοδότησης στη Γραμμή 3. Τα δρομολόγια σταματούν στην Εθνική Άμυνα