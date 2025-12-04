Σε πλήρη ένταση βρίσκονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα ακόμη και κατά τη διάρκεια των γιορτών, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους από την κυβέρνηση. Η παρουσία τους στους κεντρικούς κόμβους της Θεσσαλίας ενισχύεται διαρκώς, με τα τρακτέρ να σχηματίζουν εκτεταμένες γραμμές σε Νίκαια και Καρδίτσα.

Στα δύο μεγάλα μπλόκα έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 3.500 τρακτέρ, ενώ στο σημείο του Ε-65 στην Καρδίτσα ο αριθμός των αγροτικών μηχανημάτων ξεπερνά τα 2.000. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, αγρότες, οικογένειες και υποστηρικτές παραμένουν στο πλευρό του κινήματος, προστατευόμενοι κάτω από τέντες και αυτοσχέσια καταλύματα.

Στα δικαστήρια της Λάρισας σήμερα αντιπροσωπεία αγροτών

Σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, εκπρόσωποι του μπλόκου της Νίκαιας μεταβαίνουν στα δικαστήρια Λάρισας, όπου δικάζονται δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια της περασμένης Κυριακής. Για την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στις 10:30 στην Καρδίτσα, με τους διοργανωτές να εξετάζουν αν θα χρησιμοποιήσουν τρακτέρ, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να ενταθεί.

Οι αγρότες αναφέρουν ότι μέχρι την Κυριακή δεν θα προχωρήσουν σε νέες δράσεις λόγω των καιρικών φαινομένων. Από την ερχόμενη εβδομάδα, ωστόσο, εξετάζεται η διοργάνωση συλλαλητηρίων στα κέντρα πόλεων και αποκλεισμών παρακαμπτήριων οδών.

Ένταση σε διάφορα σημεία της χώρας – Συγκρούσεις και εμπλοκές με την αστυνομία

Στις Σέρρες, αγρότες προσπέρασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνθηκαν προς την Εθνική Οδό, ενώ στο Κιάτο σημειώθηκαν συγκρούσεις με χρήση χημικών. Μπλόκα έχουν στηθεί σε Προμαχώνα, Δοϊράνη, Εύζωνους και Κήπους, με τη διέλευση φορτηγών να γίνεται με δυσκολία ή να διακόπτεται.

Στον Προμαχώνα καταγράφηκε περιστατικό όπου αστυνομική κλούβα, επιχειρώντας να σταματήσει την πορεία αγροτών, έκανε όπισθεν και εμβόλισε τρακτέρ, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια ΕΔΕ.

Τα αιτήματα και το μήνυμα των αγροτών

Οι αγρότες τονίζουν ότι «παλεύουν για να επιβιώσουν», επισημαίνοντας τα πλήγματα που έχουν δεχθεί τα τελευταία χρόνια. Αναφέρονται στις εκτεταμένες καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel, στη θανάτωση ζώων λόγω ευλογιάς αιγοπροβάτων και στις καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων.

Το μήνυμά τους είναι σαφές: χωρίς συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις, δεν προτίθενται να αποχωρήσουν από τους δρόμους.

