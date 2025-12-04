Χωρίς ταξί παραμένει για ακόμη μία ημέρα η Αττική, καθώς οι οδηγοί αποφάσισαν να συνεχίσουν την απεργιακή κινητοποίηση που ξεκίνησε προχθές, παρατείνοντας την αρχικά διήμερη απεργία τους. Η 24ωρη παράταση ισχύει για σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) τονίζει ότι, εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση από την κυβέρνηση, ο κλάδος είναι έτοιμος να προχωρήσει σε νέες, πιο δυναμικές κινητοποιήσεις αμέσως μετά τις γιορτές.

Ποια είναι τα βασικά αιτήματα των οδηγών

Οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές ζητούν:

Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035.

Μέτρα για τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τις πολυεθνικές πλατφόρμες μετακίνησης.

Άμεση αντιμετώπιση της υποκλοπής έργου του κλάδου από Ε.Ι.Χ. οχήματα.

Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος πανελλαδικά.

Επανεξέταση του πλαισίου για την κίνηση έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση για τον κλάδο.



Όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας, αναμένουν επίσημη συνάντηση με το Υπουργείο, στην οποία θα παρευρεθεί το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων, προκειμένου να συζητηθούν αναλυτικά τα αιτήματα.

