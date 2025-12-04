Μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (4/12) σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τον Κηφισό να βρίσκεται σε οριακή κατάσταση λόγω σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

Λίγο πριν τις 06:00, στο ρεύμα ανόδου και στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, με συνέπεια το βαρύ όχημα να ανατραπεί στο οδόστρωμα. Από το συμβάν τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, που επέβαιναν στο ΙΧ, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Η ανατροπή είχε ως αποτέλεσμα να σκορπιστούν εμπορεύματα στον αυτοκινητόδρομο και να κλείσουν και οι τρεις λωρίδες κυκλοφορίας. Συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται για την απομάκρυνση των αντικειμένων, ενώ παράλληλα αναμένεται γερανός για τη μεταφορά του φορτηγού.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία από μία μόλις λωρίδα και τη ΛΕΑ, προκαλώντας τεράστιες ουρές οχημάτων και σημαντικές καθυστερήσεις. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης σε κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας, όπως στη Λεωφόρο Κηφισίας και σε δρόμους γύρω από το κέντρο.

Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς υπομονή και, όπου είναι δυνατόν, χρήση εναλλακτικών διαδρομών έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης της κυκλοφορίας.

