Κρήτη: Σοκ από τις αποκαλύψεις για ζευγάρι που κακοποιούσε τα 8 παιδιά του

Σοκ και οργή προκαλεί η υπόθεση ζευγαριού στην Κρήτη, το οποίο συνελήφθη μετά από καταγγελίες για κακοποίηση και παραμέληση των οκτώ ανήλικων παιδιών του. Οι αποκαλύψεις για όσα φέρονται να συνέβαιναν μέσα στο σπίτι της οικογένειας είναι ιδιαίτερα βαριές, με στοιχεία που παραπέμπουν σε σωματική, λεκτική και ψυχική κακοποίηση, αλλά και έκθεση σε ναρκωτικές ουσίες.

Για την υπόθεση μίλησε στο patris.gr ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, τονίζοντας ότι «τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι φανταζόμαστε». Όπως ανέφερε, από το 2020 έως τις αρχές του 2022 ο οργανισμός στήριζε την οικογένεια στο Ηράκλειο, χωρίς τότε να έχει προκύψει κάτι ύποπτο.

Καταιγισμός καταγγελιών από το 2022

Η εικόνα άλλαξε δραματικά από τον Μάρτιο του 2022 και μετά, όταν άρχισαν να φτάνουν αλλεπάλληλες καταγγελίες από κατοίκους της περιοχής για όσα συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού.

Το πρώτο σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στις 3 Μαρτίου 2022, όταν το «Χαμόγελο του Παιδιού» κλήθηκε να μεταφέρει στο νοσοκομείο ένα παιδί ηλικίας 2,5 ετών, το οποίο είχε καταναλώσει έξι ηρεμιστικά χάπια. Το παιδί διασωληνώθηκε και νοσηλεύτηκε για ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στη συνέχεια, άλλα τρία περιστατικά – το 2022, το 2024 και το 2025 – σχετίζονταν με παραμέληση λόγω χρήσης ναρκωτικών από τους γονείς, αλλά και με σωματική και λεκτική κακοποίηση των παιδιών.

«Σε μία περίπτωση, ένα 2χρονο παιδί βρισκόταν δίπλα στον πατέρα την ώρα που εκείνος έκανε χρήση ναρκωτικών και εισέπνευσε τις ουσίες. Δεν ήταν μόνο παραμέληση, αλλά και κακοποίηση», ανέφερε ο κ. Γιαννόπουλος, προσθέτοντας ότι σε άλλο περιστατικό καταγράφηκε ξυλοδαρμός παιδιού, ενώ σε ένα από τα παιδιά εντοπίστηκαν εγκαύματα.

Αναφορές στις Αρχές και προηγούμενη καταδίκη

Όπως επισημάνθηκε, σε όλες τις περιπτώσεις το «Χαμόγελο του Παιδιού» συνέταξε αναφορές που διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Αρχές. Σε μία από αυτές, υπήρξε σύλληψη και καταδίκη του πατέρα σε ποινή φυλάκισης ολίγων μηνών.

Πού βρίσκονται τα παιδιά – Οι επόμενες κινήσεις της Δικαιοσύνης

Τα οκτώ παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας από 2 έως 15 ετών, βρίσκονται πλέον σε συγγενικό τους πρόσωπο, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες για τη 32χρονη μητέρα και τον 44χρονο πατέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο εισαγγελέας ανηλίκων έχει ζητήσει να εξεταστούν και τα οκτώ παιδιά από ιατροδικαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και σε ποιο βαθμό έχουν υποστεί κακοποίηση.

Υπενθυμίζεται ότι οι γονείς συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε ποινικές διώξεις για ενδοοικογενειακή βία και σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Η δίκη του ζευγαριού έχει προσδιοριστεί να διεξαχθεί στις 5 Δεκεμβρίου.

