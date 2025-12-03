Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα «έντυσε» το βράδυ της Τετάρτης τη Θεσσαλονίκη, με τον άξονα της Αριστοτέλους να γεμίζει από κόσμο για την επίσημη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, παρά τη συνεχή βροχή.

Στο κέντρο της πλατείας στήθηκε ένα εντυπωσιακό έλατο ύψους 18 μέτρων, το οποίο φωτίστηκε με χιλιάδες λαμπάκια, τη στιγμή που ο ουρανός της πόλης γέμισε πυροτεχνήματα.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, δίνοντας το σύνθημα για το άναμμα του δέντρου, ευχήθηκε «χρόνια πολλά και καλές γιορτές», λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Βρέχει χαμόγελα, αισιοδοξία κι ελπίδα. Η Θεσσαλονίκη είναι εδώ και γιορτάζει. Να γιορτάσουμε με τους καλύτερους ανθρώπους που έχει αυτή η πόλη».

Ερωτηθείς για το ότι βρέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη φωταγώγηση του δέντρου και αν το θεωρεί γούρι, σχολίασε πως «η πόλη έχει πολλά γούρια, ας το πάρουμε κι αυτό ως γούρι».

Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, Βασίλης Γάκης, ευχαρίστησε όσους στήριξαν τις χριστουγεννιάτικες δράσεις, καλωσορίζοντας κατοίκους και επισκέπτες:

«Δεν πτοούμαστε από τις καιρικές συνθήκες, γίναμε όλοι μια τεράστια ομπρέλα», σημείωσε με χιούμορ.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία στη συνέχεια έδωσε τη σκυτάλη στον Αντώνη Ρέμο. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή και, με τις επιτυχίες του, ξεσήκωσε το κοινό που είχε κατακλύσει την πλατεία, παραμένοντας στο σημείο παρά τη βροχή.

Νωρίτερα, το κλίμα «ζέσταναν» χριστουγεννιάτικες μελωδίες και κάλαντα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ, λόγω της μεγάλης προσέλευσης, η Τροχαία προχώρησε σε έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα και σε κλείσιμο δρόμων γύρω από τον άξονα της Αριστοτέλους.

Διαβάστε ακόμα: Λούτσα: Θετικός και στην κοκαΐνη ο 29χρονος οδηγός – Σοκ από τα αποτελέσματα των εξετάσεων