Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις: Νέα μπλόκα αγροτών σε Μάλγαρα, Εύζωνες και Προμαχώνα

Νέα κινητοποίηση αγροτών προκάλεσε το απόγευμα της Τετάρτης (3/12) σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία, με το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια Μαλγάρων να παραμένει απροσπέλαστο από τις 18:30 και για δύο ώρες. Οι αγρότες του δήμου Δέλτα παρατάσσουν εκ νέου τα τρακτέρ τους, μπλοκάροντας το σημείο.

Το ρεύμα προς Αθήνα, πάντως, παραμένει αποκλεισμένο από την 1η Δεκεμβρίου, στις 12:00, με τους αγρότες να τονίζουν πως δεν πρόκειται να το ανοίξουν πριν ολοκληρωθούν συνολικά οι κινητοποιήσεις.

Στο πλευρό τους εξακολουθούν να βρίσκονται αυτοκινητιστές με φορτηγά, ενώ σήμερα στην περιοχή βρέθηκαν και ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι πραγματοποιούν 48ωρη απεργία έως τις 05:00 το πρωί της Πέμπτης, καθώς και εκπρόσωποι λαϊκών αγορών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αποκλεισμός και στο τελωνείο των Ευζώνων

Λίγο πριν τις 19:00, αγρότες από τον δήμο Παιονίας και τη γύρω περιοχή προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία — τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο του συνοριακού σταθμού.

Παρά τον αποκλεισμό, επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες ανάγκες. Η διάρκεια του μπλόκου έχει οριστεί σε τουλάχιστον δύο ώρες.

Άφιξη αγροτών στο τελωνείο του Προμαχώνα μετά από πολύωρη προσπάθεια

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, περίπου στις 18:00, αγρότες κατάφεραν να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ύστερα από έξι ώρες προσπαθειών.

Οι Σερραίοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και εκπρόσωποι εργατικών φορέων είχαν συγκεντρωθεί από τις 12:00 στη διασταύρωση του Λευκώνα, με στόχο να φτάσουν στο τελωνείο. Αν και για αρκετή ώρα παρέμειναν ακινητοποιημένοι στο 4ο χιλιόμετρο της οδού Σιδηροκάστρου–Προμαχώνα, τελικά κατάφεραν να παρακάμψουν τα αστυνομικά μπλόκα μέσω χωραφιών και να συνεχίσουν προς τον προορισμό τους.

Τι αποφασίζεται αύριο – Τα βασικά αιτήματα

Αύριο, Πέμπτη, στις 12:00 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί γενική συνέλευση, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για τη συνέχεια της δράσης τους και για το αν θα συνεχίσουν να επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών με ελληνικά προϊόντα. Για τις διεθνείς μεταφορές η στάση τους παραμένει αρνητική.

Τα αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνουν:

- άμεση καταβολή καθυστερούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων,

- μείωση του κόστους παραγωγής,

- στήριξη των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από την ευλογιά, οι οποίοι – όπως αναφέρουν – βρίσκονται σε οριακό σημείο για τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

