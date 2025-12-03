Έκτακτα μέτρα στην Αθήνα: Ο Δήμος σε 24ωρη ετοιμότητα λόγω κακοκαιρίας

Σε καθεστώς 24ωρης ετοιμότητας τίθενται από το απόγευμα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου έως το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, μετά την έκδοση έκτακτου δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Η απόφαση αυτή στοχεύει στη μέγιστη δυνατή θωράκιση της πόλης απέναντι στον αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η Πολιτική Προστασία σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες εφαρμόζει τα προβλεπόμενα μέτρα για τη μείωση των κινδύνων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιοχές που θεωρούνται πιο ευάλωτες. Κλιμάκια από τις Διευθύνσεις Καθαριότητας, Πρασίνου, Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Δημοτική Αστυνομία θα βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, διαθέτοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να επέμβουν άμεσα εφόσον απαιτηθεί.

Ο Δήμος απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τις ώρες των έντονων φαινομένων και να μην σταθμεύουν οχήματα σε σημεία που έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν πλημμυρικά επεισόδια. Επιπλέον, τονίζει την ανάγκη τα φρεάτια να παραμένουν ανοιχτά και να μην καλύπτονται με αντικείμενα που δυσχεραίνουν την απορροή των ομβρίων υδάτων.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν προβλήματα ή σκουπίδια σε φρεάτια —ιδίως υλικά που μπορεί να έχει παρασύρει η βροχή— οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν άμεσα στα τηλέφωνα 1595, 2105277066, καθώς και μέσω της πλατφόρμας Novoville.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη ενημερώσει όσους πραγματοποιούν εργασίες εντός των ορίων του Δήμου να απομακρύνουν άμεσα φερτά υλικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιπλέον προβλήματα στο αποχετευτικό δίκτυο.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται και για τους άστεγους συμπολίτες μας. Η διεπιστημονική ομάδα street work του ΚΥΑΔΑ πραγματοποιεί 24ωρες επιβλέψεις σε δρόμους, άλση και δασύλλια της πόλης, ενημερώνοντας όσους βρίσκονται σε ανάγκη για τις διαθέσιμες ανοιχτές δομές. Το Υπνωτήριο και το Κέντρο Ημέρας του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων (Αχαρνών & Λιοσίων) λειτουργούν συνεχώς, προσφέροντας φιλοξενία και φροντίδα σε όσους τη χρειάζονται.

