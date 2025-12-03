Δολοφονία τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό: Ο βασικός κατηγορούμενος αρνείται τα πάντα στην απολογία του

Με απόλυτη άρνηση κάθε εμπλοκής και με ισχυρισμούς περί «στημένης υπόθεσης» απολογήθηκε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ο 45χρονος που κατηγορείται ως ο εκτελεστής του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 2024 στο Νέο Ψυχικό. Μαζί του δικάζεται και ένας 48χρονος, φερόμενος συνεργός του.

Ο κατηγορούμενος ξεκίνησε την απολογία του εκφράζοντας συλλυπητήρια προς την οικογένεια του θύματος και στη συνέχεια υποστήριξε ότι δεν έχει «καμία απολύτως σχέση» με την εκτέλεση. «Είμαι βαθιά θρησκευόμενος, δεν μπορώ να σκοτώσω», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι βρίσκεται στο εδώλιο εξαιτίας του ποινικού παρελθόντος του.

Ο ισχυρισμός για το άλλοθι και το ζήτημα με το κράνος

Ο 45χρονος περιέγραψε τη διαδρομή που, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ακολούθησε την ημέρα του εγκλήματος: πρώτα περπάτημα στο ΟΑΚΑ και στη συνέχεια μετάβαση στο νοσοκομείο «Υγεία» για αφαίρεση νάρθηκα στη μύτη. Όπως είπε, η πρόσφατη επέμβαση δεν του επέτρεπε να φορέσει κράνος — στοιχείο που θεωρεί κρίσιμο, καθώς ο εκτελεστής που έχει καταγραφεί σε βίντεο φοράει κράνος.

Όταν ο εισαγγελέας τον ρώτησε γιατί δεν επιχείρησε να εξασφαλίσει υλικό από κάμερες στο ΟΑΚΑ, απάντησε ότι ενημερώθηκε πως οι εγκαταστάσεις βρίσκονται «διαλυμένες» και ότι το ντρόουν που χρησιμοποιείται εκεί δεν καταγράφει εικόνα για αποθήκευση. Υποστήριξε επίσης ότι δεν είχε «σωστή νομική εκπροσώπηση» αρχικά, γι’ αυτό και άλλαξε δικηγόρο.

Η αναφορά στον επιχειρηματία της Μυκόνου

Ο κατηγορούμενος έκανε λόγο και για «πίεση» από αστυνομικούς να κατονομάσει συγκεκριμένο επιχειρηματία από τη Μύκονο, άτομο το οποίο το θύμα φέρεται να είχε υποψιαστεί στο παρελθόν για περιστατικά βίας εις βάρος του.

Σύμφωνα με την απολογία του:

«Μου έκαναν ψυχολογικό πόλεμο, μου έλεγαν “θα μας δώσεις τον μεσίτη”. Τους απάντησα ότι δεν θα κατηγορούσα ποτέ κάποιον αθώο. Μου έλεγαν ότι εκείνος ‘τρώει αστακούς σε σκάφος’ κι εγώ θα πάω φυλακή. Με ρωτούσαν πόσα πήρα για να σκοτώσω τον Στάθη. Τους είπα ότι δεν εξαγοράζομαι».

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον λόγω των πολλών ανοιχτών ερωτημάτων για τα κίνητρα και τις διασυνδέσεις πίσω από τη δολοφονία.

