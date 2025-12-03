# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Μετρό: Πρόβλημα ρευματοδότησης στη Γραμμή 3. Τα δρομολόγια σταματούν στην Εθνική Άμυνα

Σοβαρή αναστάτωση σημειώθηκε το απόγευμα στη Γραμμή 3 του μετρό, καθώς λόγω διακοπής ρεύματος η κυκλοφορία των συρμών περιορίζεται προσωρινά έως τον σταθμό Εθνική Άμυνα για όσους ταξιδεύουν από το Δημοτικό Θέατρο.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, η βλάβη αφορά το τμήμα Χολαργός – Δουκίσσης Πλακεντίας, όπου παρουσιάστηκε πρόβλημα ρευματοδότησης που αποδίδεται στη ΔΕΗ, με αποτέλεσμα οι σταθμοί και η γραμμή στο συγκεκριμένο σημείο να μην μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά.

Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει:
«Η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο – Εθνική Άμυνα, λόγω προβλήματος ρευματοδότησης των σταθμών και της Γραμμής στο τμήμα Χολαργός – Δουκίσσης Πλακεντίας, που οφείλεται στη ΔΕΗ».

Τα συνεργεία βρίσκονται ήδη σε κινητοποίηση για την αποκατάσταση του προβλήματος, ενώ οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους με βάση τον προσωρινό περιορισμό.

