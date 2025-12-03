# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Παράταση της απεργίας ταξί έως την Παρασκευή – Νέα μπλόκα μετά τις γιορτές προαναγγέλλουν οι οδηγοί

Σε τροχιά κλιμάκωσης μπαίνουν οι κινητοποιήσεις των ταξί, καθώς το ΣΑΤΑ ανακοίνωσε νέα 24ωρη απεργία για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, παρατείνοντας τις κινητοποιήσεις στην Αττική. Την ίδια στιγμή, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών προειδοποιεί ότι οι δράσεις δεν σταματούν εδώ και πως μετά τις γιορτές ενδέχεται να υπάρξει ακόμη πιο δυναμική συνέχεια.

Η απεργία συνεχίζεται ήδη για δεύτερη ημέρα σε όλη τη χώρα, με τους αυτοκινητιστές να παραμένουν έξω από το Υπουργείο Μεταφορών, ζητώντας συνάντηση με την πολιτική ηγεσία. Το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12) η κατάσταση ξέφυγε, όταν σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ οδηγών ταξί και αστυνομικών δυνάμεων.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ομάδα οδηγών επιχείρησε να μπει στον χώρο του υπουργείου. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ τους απώθησαν, κάνοντας χρήση χημικών, γεγονός που πυροδότησε έντονες αντιδράσεις. Σε κλίμα οργής, διαδηλωτές πέταξαν καρέκλες μέσα από τα κάγκελα προς τους αστυνομικούς, με την ένταση να παραμένει για αρκετή ώρα.

Το κλίμα γύρω από τις κινητοποιήσεις δείχνει να γίνεται ολοένα και πιο τεταμένο, την ώρα που οι επαγγελματίες οδηγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους για το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου.

