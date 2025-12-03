Την ώρα που η Αττική πλήττεται από συνεχόμενες καταιγίδες, η περιοχή εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής για λειψυδρία. Το φαινομενικό αυτό παράδοξο εξήγησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, σε παρέμβασή του στον ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες βροχές δεν αρκούν για να ενισχύσουν άμεσα τα υδάτινα αποθέματα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, μεγάλο μέρος του νερού της βροχής δεν καταλήγει στους ταμιευτήρες, είτε γιατί πέφτει σε λάθος σημεία είτε γιατί απομακρύνεται πολύ γρήγορα προς τη θάλασσα. Ακόμη και όταν η βροχή εμπλουτίζει τους υπόγειους υδροφορείς, η διαδικασία είναι χρονοβόρα τόσο για τη φυσική διήθηση όσο και για την άντληση των υδάτων αυτών.

Ο κ. Λέκκας χαρακτήρισε τα υπόγεια νερά «σταθερό απόθεμα» υψηλής αξίας, καθώς συνήθως απαιτούν ελάχιστη επεξεργασία και μπορούν να αξιοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τόνισε όμως ότι οι ταμιευτήρες δεν γεμίζουν κυρίως από τη βροχή, αλλά από το λιώσιμο του χιονιού — μια φυσική διαδικασία που ενισχύει σημαντικά τα διαθέσιμα αποθέματα προς το τέλος του χειμώνα. «Το χιόνι είναι σύμμαχός μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπογράμμισε την ανάγκη για τεχνικές παρεμβάσεις που θα συγκρατούν το νερό πριν χαθεί. Μικρά φράγματα ή τοπικοί ταμιευτήρες, όπου το επιτρέπει το ανάγλυφο, μπορούν να καθυστερήσουν την απορροή, επιτρέποντας στο νερό να εισχωρήσει στο έδαφος και να εμπλουτίσει τους υδροφόρους ορίζοντες.

Όσο για την αφαλάτωση, ο καθηγητής τη χαρακτήρισε μια συμπληρωματική λύση που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό λόγω του υψηλού κόστους και της ενεργειακής επιβάρυνσης. Υπενθύμισε, επίσης, ότι τα δίκτυα ύδρευσης χρειάζονται εκτεταμένες αναβαθμίσεις — μια διαδικασία απαραίτητη αλλά όχι άμεση.

Διαβάστε ακόμα: Αποκαλύφθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων