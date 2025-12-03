Ένα άκρως επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στην Καλλιθέα, προκαλώντας ανησυχία για τα φαινόμενα απερίσκεπτης συμπεριφοράς στους δρόμους. Νεαρός άνδρας φαίνεται να εγκαταλείπει το πατίνι του και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, να σκαρφαλώνει στο πίσω μέρος λεωφορείου που βρισκόταν σε κίνηση.

Στο υλικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο νεαρός προσεγγίζει το λεωφορείο από πίσω και πιάνεται από τον πίσω αεραγωγό, χρησιμοποιώντας τον ως «λαβή», ενώ το όχημα συνεχίζει τη διαδρομή του κανονικά. Παραμένει κρεμασμένος, άγνωστο για πόση απόσταση, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Καλλιθέας, κοντά στη Σιβιτανίδειο Σχολή, και έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με πολλούς να επισημαίνουν την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή και ενημέρωση σχετικά με τις συνέπειες τέτοιων επικίνδυνων πρακτικών.

