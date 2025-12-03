Τι προβλέπει ο νέος νόμος για μπαλωθιές, βεντέτες και ευθύνη καταστηματαρχών

Σε πλήρη ισχύ βρίσκεται πλέον το νέο, ιδιαίτερα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή, τη χρήση όπλων και τις πρακτικές που συνδέονται με βεντέτες, μετά την υπερψήφισή του από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο νόμος αποτελεί την πιο εκτεταμένη παρέμβαση των τελευταίων ετών και ήρθε ως απάντηση στα τραγικά γεγονότα στα Βορίζια της Κρήτης, όπου το φαινόμενο των άσκοπων πυροβολισμών και των τοπικών συγκρούσεων ανέδειξε κενά και αδυναμίες στην ισχύουσα νομοθεσία.

Κακούργημα η παράνομη κατοχή όπλου – Πρόστιμα έως 150.000 ευρώ

Η παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου αναβαθμίζεται πλέον σε κακούργημα. Τα χρηματικά πρόστιμα ξεκινούν από 50.000 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και 150.000 ευρώ, ενώ η ποινική μεταχείριση γίνεται σαφώς βαρύτερη για όσους συλληφθούν με οπλισμό που δεν κατέχουν νόμιμα.

«Μπαλωθιές» με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών

Οι άσκοποι πυροβολισμοί – μια «παράδοση» που έχει κοστίσει πολλές ζωές, κυρίως στην Κρήτη – τιμωρούνται πλέον με τουλάχιστον δύο χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 2.000 έως 50.000 ευρώ. Η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει τέλος στην κουλτούρα ανοχής σε πρακτικές που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες και εγκληματικές.

Ευθύνη και στους καταστηματάρχες – Πρόστιμα και σφράγιση επιχειρήσεων

Για πρώτη φορά, ευθύνες αποδίδονται και στους ιδιοκτήτες καταστημάτων όπου σημειώνονται άσκοποι πυροβολισμοί. Αν δεν αναγγείλουν άμεσα το περιστατικό στις αρχές, κινδυνεύουν με πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής, προβλέπεται ακόμη και προσωρινή σφράγιση του καταστήματος, ενώ η άδεια μπορεί να ανακληθεί οριστικά.

Το μέτρο στοχεύει στο να σταματήσει η σιωπηρή ανοχή σε συμπεριφορές που θεωρούνταν «αναμενόμενες» σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές της Κρήτης.

Νέα εργαλεία για την πρόληψη βεντετών

Κομβικό στοιχείο του νόμου είναι η δυνατότητα του εισαγγελέα να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα έως έξι μηνών όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι μια διαφωνία μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνη σύγκρουση.

Ανάμεσα στα μέτρα που προβλέπονται:

απαγόρευση επικοινωνίας ή προσέγγισης συγκεκριμένων προσώπων ή κατοικιών,

εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα,

παράδοση νόμιμου οπλισμού,

συμμετοχή σε συμβουλευτικά προγράμματα.

Οι διατάξεις αυτές στοχεύουν να «παγώσουν» έγκαιρα καταστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βεντέτες ή αιματηρές επιθέσεις.

Ποινές για όσους προωθούν ή διαφημίζουν την παράνομη οπλοκατοχή

Αυστηροποιούνται επίσης οι προβλέψεις για όσους παρακινούν, ενθαρρύνουν ή διαφημίζουν την παράνομη προμήθεια και χρήση πυροβόλων όπλων – ιδιαίτερα μέσω διαδικτύου.

Οι ποινές φτάνουν:

έως 2 χρόνια φυλάκιση

10.000 έως 50.000 ευρώ χρηματική ποινή

Ακόμη αυστηρότερες είναι οι κυρώσεις όταν στην υπόθεση εμπλέκονται ανήλικοι ή όταν υπάρχει οικονομικό όφελος.

Υπότροποι με ποινές έως 10 χρόνια κάθειρξης

Όποιος έχει καταδικαστεί μέσα στην τελευταία δεκαετία για αδίκημα περί όπλων θεωρείται υπότροπος. Αν τελέσει νέο κακούργημα, κινδυνεύει με κάθειρξη έως 10 ετών και πρόστιμο έως 500.000 ευρώ.

Η ποινή σε αυτή την περίπτωση εκτίεται κανονικά χωρίς αναστολή.

