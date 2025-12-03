Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, όπου ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του και η 21χρονη φίλη του τραυματίστηκε σοβαρά, όταν παρασύρθηκαν από το όχημα 29χρονου οδηγού. Οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο οδηγός ήταν όχι μόνο υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά και θετικός στην κοκαΐνη.

Σύμφωνα με τις αιματολογικές μετρήσεις, το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα του έφτανε τα 0,63 ml/λίτρο, σημαντικά πάνω από το επιτρεπτό όριο, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το κατηγορητήριο. Αξίζει να σημειωθεί πως το πρώτο αλκοτέστ που του έγινε μέσω εκπνοής είχε βγει αρνητικό.

Σήμερα η απολογία του

Ο 29χρονος οδηγείται σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για τον θανάσιμο τραυματισμό του 24χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό της 21χρονης, η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι αρχές έχουν συγκεντρώσει σειρά στοιχείων που καταδεικνύουν ότι ο οδηγός κινούταν με υπερβολική ταχύτητα στη Λεωφόρο Αρτέμιδος, όπου το όριο είναι 30 χλμ/ώρα. Το κοντέρ του οχήματος, σύμφωνα με τις ενδείξεις που εξετάζονται, φέρεται να ξεπερνούσε τα 90 χλμ/ώρα.

Πορεία εκτός λωρίδας και επικίνδυνοι ελιγμοί

Από το οπτικό υλικό και τα δεδομένα της έρευνας προκύπτει ότι ο 29χρονος:

πέρασε τη διαχωριστική λωρίδα λίγα μέτρα πριν τη σύγκρουση,

πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς,

κινείτο με πολλαπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπτό όριο.

Η συνδυασμένη επίδραση αλκοόλ και κοκαΐνης εκτιμάται ότι επηρέασε δραματικά τα αντανακλαστικά του, οδηγώντας στο τραγικό αποτέλεσμα.

Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στην απολογία του 29χρονου, από την οποία αναμένονται κρίσιμες διευκρινίσεις.

