Μια συγκλονιστική οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε στο Κερατσίνι, όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο μπαλκόνι του σπιτιού του, ξαπλωμένο πλάι πλάι. Ο εγγονός τους ήταν εκείνος που εντόπισε πρώτος τους αγαπημένους του παππούδες, όταν πήγε – όπως συνήθιζε – να τους αφήσει ψωμί.

Σύμφωνα με τις πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, και οι δύο φαίνεται να υπέστησαν ισχαιμικό επεισόδιο του μυοκαρδίου, με τον θάνατό τους να τοποθετείται σε μικρή χρονική απόσταση. Το γεγονός, ωστόσο, ότι πέθαναν σχεδόν ταυτόχρονα, έχει προκαλέσει ερωτήματα, ακόμη και σε έμπειρους αστυνομικούς.

«Είναι περίεργο… πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω»

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, σχολίασε πως η υπόθεση, αν και ενδέχεται να εξηγείται από το έντονο ψυχικό φορτίο του ζευγαριού, καλό είναι να εξεταστεί σε βάθος:

«Εγώ λέω περίεργο. Πρώτα έπεσε ο παππούς, μετά η γιαγιά… Μπορεί να συμβεί, αλλά όταν δύο άνθρωποι φεύγουν από ανακοπή μέσα σε τόσο μικρό διάστημα, οφείλουμε να το δούμε προσεκτικά. Αν όμως η ιατροδικαστική το επιβεβαιώσει για αμφότερους, τότε μιλάμε για μια τραγική σύμπτωση, ίσως και από τη μεγάλη στεναχώρια που κουβαλούσαν».

Το ζευγάρι ζούσε τον τελευταίο χρόνο σε βαρύ πένθος, καθώς είχε χάσει τον γιο του – πατέρα του εγγονού – ο οποίος μάλιστα είχε ξεψυχήσει στα χέρια του γιου του. Οι γείτονες περιγράφουν δύο ανθρώπους καταβεβλημένους και ψυχικά εξαντλημένους.

Πώς εντοπίστηκαν οι δύο ηλικιωμένοι

Το πρωί του Σαββάτου, ο εγγονός τους έφτασε στο σπίτι και βρέθηκε μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα: ο παππούς ανάσκελα στο μπαλκόνι και η γιαγιά μπρούμυτα, λίγα εκατοστά δίπλα του, με την πόρτα της κουζίνας ανοιχτή.

«Ο παππούς είχε βγει να πλύνει μια λεκάνη, έπεσε και η γιαγιά τον άκουσε. Πήγε να τον βοηθήσει και μάλλον έπαθε κι εκείνη ανακοπή», είπε γειτόνισσα που γνώριζε το ζευγάρι πολλά χρόνια.

Ο εγγονός, εμφανώς συγκλονισμένος, ανέφερε:

«Τους είχα δει την προηγούμενη μέρα. Ήταν σε δύσκολη κατάσταση μετά τον χαμό του πατέρα μου… Δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν».

Λίγο αργότερα έφτασαν στο σημείο ασθενοφόρα και αστυνομικοί, που διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Πένθος και απαντήσεις

Παρότι τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν σε διπλό ισχαιμικό επεισόδιο, η αστυνομία και ο ιατροδικαστής συνεχίζουν τη διερεύνηση για να αποκλειστεί οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι συναισθηματικοί παράγοντες όπως το έντονο πένθος μπορούν πράγματι να επιβαρύνουν δραματικά την υγεία ηλικιωμένων.

Η γειτονιά μιλά για ένα ζευγάρι αγαπημένο, δεμένο και βαθιά πληγωμένο από την απώλεια του παιδιού τους. Και η εικόνα τους, ξαπλωμένους πλάι πλάι μέχρι την τελευταία στιγμή, συγκλονίζει όσους έμαθαν την ιστορία.

