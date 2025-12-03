Βόλος: Υπάλληλος του ΕΦΚΑ κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους του και πέθανε από ανακοπή

Σοκ προκάλεσε το πρωί της Τετάρτης στον Βόλο ο αιφνίδιος θάνατος 60χρονου υπαλλήλου του ΕΦΚΑ, ο οποίος κατέρρευσε μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της εργασίας του.

Ο άτυχος άνδρας εργαζόταν στα γραφεία της οδού Ροζού και, σύμφωνα με πληροφορίες, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία περίπου 15 λεπτά μετά την προσέλευσή του. Λίγο αργότερα κατέρρευσε πάνω στο γραφείο του, προκαλώντας πανικό στην υπηρεσία.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα πλήρωμα του ΕΚΑΒ, όμως δεν κατέστη δυνατή η παροχή βοήθειας, καθώς ο 60χρονος φέρεται να ήταν ήδη νεκρός όταν έφτασαν οι διασώστες. Η αιτία θανάτου αποδίδεται σε ανακοπή καρδιάς.

Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στους συναδέλφους και την τοπική κοινωνία, ενώ αναμένεται η επίσημη ιατροδικαστική γνωμάτευση.

