Βανδαλισμοί από αντιεξουσιαστές στο Κουκάκι – Έσπασαν καταστήματα και ΑΤΜ μετά από νυχτερινή πορεία

Εκτεταμένες ζημιές σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης (2/12) στο Κουκάκι, όταν ομάδα 40–50 αντιεξουσιαστών προκάλεσε καταστροφές σε καταστήματα και ΑΤΜ, λίγη ώρα μετά το πέρας πορείας στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άγνωστοι κινήθηκαν από το κέντρο προς το Κουκάκι λίγο μετά τις 23:00, κινούμενοι μέσα από δρόμους της περιοχής, πριν καταλήξουν στη λεωφόρο Βεΐκου. Εκεί, προκάλεσαν ζημιές στις προσόψεις τριών επιχειρήσεων, σπάζοντας τζαμαρίες και αφήνοντας πίσω τους τρικάκια με συνθήματα κατά των εκκενώσεων καταλήψεων.

Παράλληλα, οι δράστες κατέστρεψαν ένα ΑΤΜ που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, πριν διαφύγουν μέσα στα στενά, προτού προλάβουν να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Η Αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που συμμετείχαν στη νυχτερινή επίθεση, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες κατοίκων.

