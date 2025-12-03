Χωρίς ταξί παραμένει για δεύτερη ημέρα η χώρα, καθώς οι επαγγελματίες οδηγοί συνεχίζουν την 48ωρη πανελλαδική απεργία που ξεκίνησε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου. Η κινητοποίηση, που συνοδεύτηκε χθες από αυτοκινητοπομπή προς το υπουργείο Μεταφορών, αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς ο κλάδος δηλώνει έτοιμος για κλιμάκωση εάν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά του.

Στη σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Ταξί επισημαίνεται ότι «έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια διαλόγου» με τα αρμόδια υπουργεία, με τα προβλήματα του κλάδου να παραμένουν άλυτα παρά τις αλλεπάλληλες συζητήσεις και διαβεβαιώσεις.

Τα βασικά αιτήματα των οδηγών

Οι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζουν ζητήματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί, παρά την ψήφιση νομοσχεδίων και τις επανειλημμένες υποσχέσεις για λύσεις. Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων:

Παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης έως το 2035

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές μετακίνησης

Μέτρα για την πάταξη της «υποκλοπής έργου» από Ε.Ι.Χ.

Αύξηση χρονοχρέωσης και ελάχιστου μισθώματος σε όλη τη χώρα

Επανεξέταση του πλαισίου εισόδου έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας

Υλοποίηση εκκρεμοτήτων του ερανιστικού νομοσχεδίου

Αναπροσαρμογή τιμολογίων και δίκαιη φορολογική μεταχείριση

Παράλληλα, η Ομοσπονδία αναμένει συνάντηση με το υπουργείο Μεταφορών, στην οποία θα συμμετάσχουν οι επικεφαλής των παρατάξεων. Ωστόσο, προειδοποιεί πως, εάν δεν υπάρξουν σαφείς απαντήσεις, «ο κλάδος θα προχωρήσει ομόφωνα σε κινητοποιήσεις διαρκείας».

Αντίκτυπος στις μετακινήσεις

Η απεργία έχει ήδη προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις αστικές μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις όπου τα ταξί αποτελούν καθημερινό μέσο μεταφοράς για χιλιάδες πολίτες. Οι οδηγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν, επισημαίνοντας ότι τα αιτήματά τους δεν είναι «συντεχνιακά», αλλά κρίσιμα για την επιβίωση του επαγγέλματος.

Με τα εργασιακά αιτήματα να παραμένουν ανοιχτά και τη διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση σε εκκρεμότητα, το επόμενο διάστημα θα καθορίσει αν η κινητοποίηση θα παραμείνει προειδοποιητική ή θα μετατραπεί σε παρατεταμένη απεργία, με ακόμη μεγαλύτερες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.

Διαβάστε ακόμα: Deepfakes στα σχολεία: Η σκοτεινή πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης που τρομοκρατεί μαθητές και γονείς