Στη σύλληψη ενός 21χρονου, ο οποίος τρομοκρατούσε ανήλικους στη Νέα Σμύρνη, προχώρησαν οι Αρχές έπειτα από έρευνες των τελευταίων ημερών. Ο νεαρός φέρεται να κινούνταν στην περιοχή με κλεμμένο μοτοποδήλατο και να επιτίθεται σε εφήβους, τους οποίους απειλούσε με μαχαίρι για να τους αποσπάσει χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αρκετές περιπτώσεις δεν δίσταζε να ασκήσει σωματική βία, χτυπώντας τα θύματά του για να τα εξαναγκάσει να παραδώσουν ό,τι είχαν πάνω τους. Οι επιθέσεις του είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην περιοχή, οδηγώντας την ΕΛ.ΑΣ. σε ενισχυμένες περιπολίες και στοχευμένες επιχειρήσεις.

Ο 21χρονος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υποθέσεις ναρκωτικών και οπλοκατοχής. Μετά τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, συνεχίζονται οι έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της δράσης του, ενώ αναζητείται και ο συνεργός του, με τον οποίο φαίνεται πως δρούσαν οργανωμένα.

Οι Αρχές καλούν οποιονδήποτε έχει πέσει θύμα ή έχει πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στη διερεύνηση της υπόθεσης να επικοινωνήσει με τα αρμόδια τμήματα.

