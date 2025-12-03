Με τις αγροτικές κινητοποιήσεις να εντείνονται και τα μπλόκα να παραμένουν σε κεντρικούς οδικούς άξονες, η κυβέρνηση εισέρχεται σε μια κρίσιμη φάση διαχείρισης του αγροτικού ζητήματος. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής συνεδριάζει σήμερα υπό τον πρωθυπουργό, με βασικό αντικείμενο την παρουσίαση ενός επικαιροποιημένου οδικού χάρτη για την περιφερειακή σύγκλιση, την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι ο διάλογος με τους αγρότες «είναι πάντα ανοιχτός», ωστόσο ξεκαθαρίζουν πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να συναινέσει σε πρακτικές που «πλήττουν την κοινωνία στο σύνολό της», αναφερόμενες στο κλείσιμο των δρόμων. Όπως σημειώνουν, οι αποκλεισμοί οδηγούν σε δυσχέρεια μετακινήσεων, πλήττουν επαγγελματίες και κατοίκους των περιοχών και δεν συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων.

Την ίδια στιγμή, οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν, δηλώνοντας ότι θα μείνουν στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν τα βασικά τους αιτήματα. Υπενθυμίζουν δε ότι μέσω διαλόγου πριν από δύο χρόνια ικανοποιήθηκαν δύο πάγια διεκδικήσεις του κλάδου: η μόνιμη επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο και η καθιέρωση φθηνότερου ηλεκτρικού ρεύματος σε βάθος δεκαετίας.

Έμφαση σε διαφάνεια και νομιμότητα

Η κυβέρνηση θέτει πλέον στο επίκεντρο τρεις άξονες:

ανοιχτοί δρόμοι, διαφάνεια στη διαδικασία των επιδοτήσεων, και παρέμβαση της Δικαιοσύνης όπου εντοπίζονται παρατυπίες.

Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, κυβερνητικοί παράγοντες επισημαίνουν ότι φέτος το συνολικό ποσό είναι αυξημένο, φτάνοντας τα 3,7 δισ. ευρώ, ενώ τα κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχονται σε 3,3 δισ. ευρώ, έναντι 2,7 δισ. πέρυσι. Αναγνωρίζουν ωστόσο ότι οι προκαταβολές εμφανίζονται μειωμένες κατά περίπου 25%, κάτι που αποδίδεται κυρίως στον μικρότερο αριθμό αιτήσεων και στις ενισχυμένες διασταυρώσεις, οι οποίες —όπως λένε— θα διασφαλίσουν ότι οι πραγματικοί παραγωγοί θα λάβουν αυτό που δικαιούνται.

Παράλληλα, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από το Μαξίμου παραδέχονται ότι οι αποκαλύψεις προκαλούν δικαιολογημένη οργή στην κοινή γνώμη. Ήδη έχει σχηματιστεί σοβαρή ποινική δικογραφία, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση ενδεχόμενων ευθυνών και για πολιτικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση διαμηνύει πως όσοι εμπλέκονται σε παρατυπίες «θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος».

Στήριξη αλλά και όρια

Συνεργάτες του πρωθυπουργού υπενθυμίζουν ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε πληθώρα μέτρων υπέρ του αγροτικού τομέα, μεταξύ των οποίων:

φοροελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές,

μηδενικό ΦΠΑ σε μηχανήματα, λιπάσματα και ζωοτροφές,

μόνιμη επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο,

μηχανισμό για σταθερά χαμηλότερο αγροτικό ρεύμα.

Ωστόσο, επιμένουν ότι η τήρηση της νομιμότητας και η ομαλή λειτουργία της χώρας είναι αδιαπραγμάτευτες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αστυνομικής παρέμβασης «στον κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο», εφόσον οι αποκλεισμοί συνεχιστούν.

Με τους αγρότες να οργανώνουν νέες κινητοποιήσεις και το πολιτικό κλίμα να παραμένει τεταμένο, οι επόμενες ημέρες αναμένεται να καθορίσουν όχι μόνο την εξέλιξη των μπλόκων αλλά και το πλαίσιο του διαλόγου για τα επόμενα βήματα στο αγροτικό.

