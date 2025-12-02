Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στην πολύκροτη υπόθεση της Κιβωτός του Κόσμου, καθώς ένας από τους βασικούς μάρτυρες κατηγορίας προχώρησε σε δημόσια αναδίπλωση των αρχικών του καταθέσεων, αμφισβητώντας ευθέως τις κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί εις βάρος του ιδρυτή της δομής, Πατέρας Αντώνιος.

Ο μάρτυρας, γνωστός ως Αντώνης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, υποστήριξε ότι όσα είχε καταθέσει τα προηγούμενα χρόνια περί σεξουαλικής ασέλγειας δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, κάνοντας λόγο για οργανωμένη σκευωρία και οικονομικά ανταλλάγματα που του είχαν υποσχεθεί.

Όπως δήλωσε, κατά τη διάρκεια πρόσφατης δικαστικής διαδικασίας αποφάσισε να αποκαλύψει όλη την αλήθεια, περιγράφοντας τον μηχανισμό μέσω του οποίου – όπως ισχυρίζεται – παρασύρθηκε να δώσει ψευδή κατάθεση. «Πήρα την απόφαση να βγω να φωνάξω την αλήθεια με ό,τι συνέπειες κι αν έχω. Πλέον κοιμάμαι ήσυχος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι καταγγελίες για οικονομική πλεκτάνη

Ο Αντώνης υποστήριξε ότι τρίτα πρόσωπα, με κεντρικό ρόλο έναν 19χρονο, τον προσέγγισαν εκμεταλλευόμενοι τη δύσκολη οικονομική και προσωπική του κατάσταση. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, του προσφέρθηκαν αρχικά 900 ευρώ για άμεσες ανάγκες στέγασης, με την υπόσχεση ότι μετά τη δίκη θα λάμβανε επιπλέον 11.800 ευρώ, εφόσον κατέθετε πως είχε υπάρξει αυτόπτης μάρτυρας περιστατικών ασέλγειας και ότι εργαζόταν αμισθί για μεγάλο χρονικό διάστημα στη δομή.

«Περίμενα, αλλά δεν πήρα ποτέ τίποτα. Τότε κατάλαβα πως όλα ήταν ψέματα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αγνοεί από πού θα προέρχονταν τα συγκεκριμένα ποσά, καθώς –όπως είπε– το άτομο που τον προσέγγισε δεν είχε ούτε τα στοιχειώδη για να ζήσει.

Παράλληλα, ανέφερε ότι μετά τις πρώτες του καταθέσεις επικοινώνησε μαζί του δικηγορικό γραφείο, το οποίο – σύμφωνα με τον ίδιο – του παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος της νέας διοίκησης της Κιβωτού, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα τον «προστατεύσει». «Όλα γίνονταν συντονισμένα. Δεν ήξερα τι ακριβώς συνέβαινε», σημείωσε.

«Δεν υπήρξε ποτέ ασέλγεια»

Ο μάρτυρας αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι υπήρξε είτε θύμα είτε αυτόπτης μάρτυρας κακοποίησης από τον πατέρα Αντώνιο. «Μου έβαλαν λόγια στο στόμα. Δεν υπήρξε ποτέ ασέλγεια. Τον πατέρα Αντώνιο τον θεωρούσα πατέρα μου», δήλωσε, σε μια τοποθέτηση που αλλάζει τα δεδομένα της υπόθεσης, τουλάχιστον σε επίπεδο δημόσιου διαλόγου.

Οι νέες αυτές δηλώσεις αναμένεται να αξιολογηθούν από τη Δικαιοσύνη, ενώ ήδη προκαλούν έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι αρχικές καταγγελίες. Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο τόσο για τη δικαστική πορεία της υπόθεσης όσο και για τη συνολική αποτίμηση ενός από τα πιο πολυσυζητημένα σκάνδαλα των τελευταίων ετών.

