Μια οικογενειακή τραγωδία που συγκλονίζει εκτυλίχθηκε στο Κερατσίνι, όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο μπαλκόνι του σπιτιού του, περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο του γιου τους. Το ζευγάρι φέρεται να «λύγισε» υπό το βάρος της απώλειας, σε συνδυασμό με σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Το τραγικό εύρημα έγινε το πρωί του περασμένου Σαββάτου, όταν ο εγγονός τους επισκέφθηκε το σπίτι, όπως συνήθιζε. Στο μπαλκόνι βρήκε τον παππού και τη γιαγιά του χωρίς τις αισθήσεις τους, ξαπλωμένους πλάι πλάι. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρα, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Γειτόνισσα της οικογένειας περιέγραψε ότι ο παππούς βρέθηκε ανάσκελα, ενώ η γιαγιά μπρούμυτα, με την πόρτα της κουζίνας ανοιχτή, γεγονός που ενισχύει το σενάριο πως προσπάθησε να τον βοηθήσει όταν κατέρρευσε.

Ο εγγονός του ζευγαριού, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή Live News, περιέγραψε τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει οι παππούδες του μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή μπροστά στα μάτια τους. «Πέθανε ο γιος τους, ο πατέρας μου, στα χέρια μου. Τελευταία οι άνθρωποι ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από τη γειτονιά, ο παππούς φέρεται να βγήκε στο μπαλκόνι για καθημερινές εργασίες, όταν ξαφνικά κατέρρευσε. Η σύζυγός του, ακούγοντας τον θόρυβο, έσπευσε να τον βοηθήσει και πιθανότατα υπέστη και εκείνη ανακοπή.

Η ιατροδικαστική έκθεση, σε πρώτο στάδιο, αποδίδει τον θάνατο και των δύο σε ισχαιμία του μυοκαρδίου. Όπως προκύπτει, πρώτος κατέληξε ο ηλικιωμένος άνδρας και λίγο αργότερα η σύζυγός του, η οποία φέρεται να προσπάθησε να τον μετακινήσει, κάτι που εξηγεί και τις αμυχές που εντοπίστηκαν.

Γείτονες και συγγενείς μιλούν για ένα ζευγάρι που ήταν μαζί μια ολόκληρη ζωή. «Από παιδιά ήταν μαζί, από τα 15 τους χρόνια. Δεν χωρίστηκαν ποτέ και έφυγαν μαζί», ανέφερε συγκινημένος ο εγγονός.

Η κηδεία του ζευγαριού θα τελεστεί την Τετάρτη, ενώ η τοπική κοινωνία στο Κερατσίνι παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία που προστέθηκε σε μια ήδη βαθιά πληγωμένη οικογένεια.

