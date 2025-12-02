Τζόκερ κλήρωση, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου: Οι τυχεροί αριθμοί

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, 2 Δεκεμβρίου 2025, η κλήρωση 2996 του Τζόκερ, με το ενδιαφέρον να παραμένει υψηλό λόγω του μεγάλου χρηματικού ποσού που έχει συγκεντρωθεί στην πρώτη κατηγορία.

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι:

5, 8, 13, 24, 44 και αριθμός Τζόκερ το 19.

Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε νέο τζακ ποτ, με αποτέλεσμα το ποσό που μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση να αγγίζει τα 3,1 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκε ένα δελτίο με πέντε σωστούς αριθμούς, το οποίο κερδίζει 100.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του Τζόκερ διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, με τα ποσά να αυξάνονται σημαντικά όσο διατηρείται το τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία.

