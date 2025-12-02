Στο συνέδριο Future Unfold ο Μητσοτάκης: Τεχνολογία και παραγωγικότητα στο επίκεντρο

Στο συνέδριο Future Unfold - Framing the Future of Technology συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Grant Thornton Consulting, Νικόλαο Καραμούζη, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Grant Thornton, Βασίλη Καζά. Το επίκεντρο ήταν ο ρόλος της τεχνολογίας στο επιχειρηματικό περιβάλλον και οι αλλαγές που διαμορφώνουν το μέλλον της παραγωγικότητας.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται μπροστά σε μια διττή πραγματικότητα: σημαντικές προκλήσεις αλλά και πολλές νέες ευκαιρίες χάρη στην ψηφιοποίηση και στα σύγχρονα εργαλεία που έχουν πλέον στη διάθεσή τους. Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε και στο gov.gr, χαρακτηρίζοντάς το «επανάσταση τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις».

«Οι κοινωνικές πιέσεις θα οδηγήσουν σε πιο αργούς ρυθμούς»

Αναφερόμενος στην ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι αναμενόμενο τα κοινωνικά αντανακλαστικά να είναι πιο αργά:



«Εκ των πραγμάτων, οι κοινωνικές πιέσεις θα μας οδηγήσουν σε πιο αργούς ρυθμούς. Αυτό δεν είναι δικαιολογία για τις επιχειρήσεις στο να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα επισήμανε ότι ο συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αλλαγή τάσης στις διεθνείς οικονομίες. Όπως τόνισε, η κοινωνία συχνά αντιμετωπίζει την τεχνολογική εξέλιξη «ως κάτι ξένο», όμως οι αλλαγές έχουν ήδη ξεκινήσει και η πρόκληση είναι η ομαλή προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον που εξελίσσεται ραγδαία.

Τεχνολογία και παραγωγικότητα

Ο πρωθυπουργός έθεσε ως κεντρικό ζήτημα τη σύνδεση τεχνολογίας και παραγωγικότητας, επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

