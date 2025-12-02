Αμετακίνητοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, ενισχύοντας τα μπλόκα με νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ενώ βασικές οδικές αρτηρίες της χώρας παραμένουν κλειστές για τρίτη ημέρα. Οι αποκλεισμοί επεκτείνονται πλέον σε δρόμους, τελωνεία και κομβικά σημεία, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Ενισχύεται το μπλόκο στη Νίκαια – Πάνω από 200 τρακτέρ κάθε μέρα

Στη Λάρισα, το μπλόκο της Νίκαιας ενισχύθηκε με περισσότερα από 200 τρακτέρ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν:

«Κάθε μέρα θα έρχονται τρακτέρ. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να δικαιωθούμε», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Στο σημείο έφτασαν και οχήματα από την ευρύτερη επαρχία, ενώ νωρίτερα κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε διαμαρτυρία στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, ρίχνοντας γάλα, ζωοτροφές και άχυρα μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο ως ένδειξη αγανάκτησης.

Παράλληλα, οδηγοί ταξί της Λάρισας βρέθηκαν στο μπλόκο στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας τους, συνοδεύοντας την παρουσία τους με κορναρίσματα και πανό.

Περισσότερα από 200 τρακτέρ στα Μάλγαρα – Κλείνει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Στο μπλόκο των Μαλγάρων έχουν παραταχθεί πάνω από 200 τρακτέρ, ενώ αγρότες προχώρησαν λίγο μετά τις 18:30 στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη στην εθνική οδό, στο ύψος των διοδίων.

Σύμφωνα με εκπροσώπους της συντονιστικής επιτροπής, η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη θα παρέμενε κλειστή έως τις 20:30.

Ήδη από την προηγούμενη ημέρα, αγρότες του δήμου Δέλτα είχαν αποκλείσει το ρεύμα προς Αθήνα.

Νέος αποκλεισμός στο τελωνείο των Ευζώνων – Διακοπή κυκλοφορίας και προς τις δύο κατευθύνσεις

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον δήμο Παιονίας και γύρω περιοχές προχώρησαν σε νέο αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα γύρω στις 18:30.

Ο σχεδιασμός τους προβλέπει ολοκλήρωση του αποκλεισμού τα μεσάνυχτα.

Νωρίτερα, από τις 12:00 το μεσημέρι, οι αγρότες είχαν ήδη διακόψει πλήρως την κυκλοφορία προς και από τη Βόρεια Μακεδονία.

Την ίδια ώρα, έληξε στις 15:30 ο αποκλεισμός της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Έδεσσας στο ύψος της Χαλκηδόνας, που είχε ξεκινήσει από τη 1 το μεσημέρι.

Καρδίτσα: Μπλόκο με 1.800 αγροτικά μηχανήματα

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο ύψος της Καρδίτσας, ο αριθμός των αγροτικών μηχανημάτων φτάνει πλέον τα 1.800, με το μπλόκο να ενισχύεται συνεχώς. Οι πρόεδροι των αγροτικών συλλόγων πραγματοποιούν συσκέψεις ώστε να αποτιμήσουν τις τρεις πρώτες ημέρες κινητοποιήσεων και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα.

Αντιπροσωπεία του μπλόκου θα μεταβεί την Πέμπτη στη Λάρισα, όπου δικάζονται συνάδελφοί τους αγρότες, ενώ την Παρασκευή προγραμματίζεται συγκέντρωση στα δικαστήρια Καρδίτσας.

Μπλόκο και στον κόμβο Καλπακίου – Διευκολύνσεις για ασθενείς και ηλικιωμένους

Στον κόμβο Καλπακίου, τα τρακτέρ έχουν παραταχθεί και το σημείο παραμένει κλειστό. Οι αγρότες επιτρέπουν τη διέλευση λεωφορείων και ΙΧ που μεταφέρουν ηλικιωμένους ή ασθενείς. Υπάρχουν διαθέσιμοι παράδρομοι για όσους ταξιδεύουν από Ιωάννινα προς Κακαβιά και αντίστροφα.

Στο πλευρό των κινητοποιήσεων και οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης

Στην Κρήτη, οι αγροτοκτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, προαναγγέλλοντας μπλόκα σε λιμάνια και αεροδρόμια σε ολόκληρο το νησί. Το ραντεβού έχει δοθεί για τη Δευτέρα στις 11:30, στο Παγκρήτιο Στάδιο, από όπου θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς.

