Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας – Αναλυτικά οι δρόμοι που κλείνουν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της διεξαγωγής του «43ου Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας». Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από 08:00 έως 10:30, με προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες οδούς.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυκλοφορία θα διακοπεί στις εξής οδούς:

- Ροβέρτου Γκάλι σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Χατζηχρήστου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Γαλιβάλδη σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Ακαμάντος σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Στησικλέους, στο ρεύμα από οδό Καλλιρρόης προς Λεωφόρο Συγγρού.

- Αρακύνθου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Παναιτωλίου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Φρυνίχου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λυσικράτους σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Σέλλεϋ σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Τριπόδων σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Πρυτανείου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Συστάσεις προς οδηγούς

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση στις παραπάνω οδούς κατά τις ώρες των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων, ώστε να αποφευχθούν επιπλέον κυκλοφοριακά προβλήματα.

