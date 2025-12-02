Μια συγκλονιστική υπόθεση αποκαλύφθηκε στο Κερατσίνι, όπου ένα ζευγάρι ηλικιωμένων εντοπίστηκε νεκρό στη βεράντα του σπιτιού του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, που μεταδόθηκαν από την εκπομπή Live News στο MEGA, τα δύο άτομα φαίνεται να υπέστησαν καρδιακό επεισόδιο, σχεδόν ταυτόχρονα.

Πώς βρέθηκαν οι ηλικιωμένοι

Το ζευγάρι ξεψύχησε στη βεράντα του σπιτιού του, με τις πρώτες πληροφορίες να δείχνουν ότι ο άνδρας κατέρρευσε πρώτος και η γυναίκα του βγήκε αμέσως έξω, βλέποντάς τον πεσμένο. Η γυναίκα φαίνεται να υπέστη επίσης καρδιακό επεισόδιο λίγα λεπτά αργότερα.

Ο εγγονός τους, όπως συνήθιζε κάθε Σάββατο, πήγε το πρωί να τους επισκεφθεί. Αντίκρισε τους παππούδες του νεκρούς, πλάι πλάι, στη βεράντα. Γειτόνισσα που μίλησε στη «Live News» ανέφερε πως ο άνδρας ήταν ανάσκελα, ενώ η γυναίκα βρέθηκε μπρούμυτα, με την πόρτα της κουζίνας ανοιχτή.

Το σοκ του εγγονού – Η προηγούμενη απώλεια

Ο νεαρός άνδρας, που πριν λίγο καιρό είδε τον πατέρα του — γιο των ηλικιωμένων — να πεθαίνει στα χέρια του, περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόταν το ζευγάρι τον τελευταίο καιρό.

Ο ίδιος είπε:

«Την προηγούμενη ημέρα τους είχε δει η μητέρα μου και όλα έμοιαζαν φυσιολογικά. Πέθανε ο πατέρας μου στα χέρια μου και το είδαν μπροστά τους. Από τότε τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα».

Το ζευγάρι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ η απώλεια του γιου τους πριν από έναν χρόνο φαίνεται να είχε επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι και οι δύο υπέστησαν ισχαιμικό επεισόδιο.

Ο εγγονός σημείωσε ότι ο παππούς έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του, ενώ η γιαγιά προσπάθησε να τον σύρει, κάτι που εξηγεί αμυχές στο χέρι της.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις.

Η ζωή του ζευγαριού – 35 χρόνια στο ίδιο σπίτι

Όσοι τους γνώριζαν κάνουν λόγο για ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, που ήταν μαζί από τα 15 τους χρόνια, όταν έφυγαν από την Κόρινθο. Έζησαν 35 χρόνια στο σπίτι όπου βρέθηκαν νεκροί.

Η κηδεία τους θα τελεστεί την Τετάρτη.

Η κόρη τους έμενε λίγα μέτρα μακριά – Τα σύννεφα στις οικογενειακές σχέσεις

Η κόρη του ζευγαριού ζει πολύ κοντά στο σπίτι των γονιών της, όμως δεν αντιλήφθηκε κάτι που θα την έκανε να επέμβει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από το MEGA, οι σχέσεις της κόρης με τους γονείς της δεν ήταν οι καλύτερες. Μάλιστα, αναφέρεται πως ο αδελφός της είχε χάσει τη ζωή του από καρδιακό επεισόδιο, μετά από έντονο καβγά που είχαν μεταξύ τους, με αφορμή μια θέση πάρκινγκ.

