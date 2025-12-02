Κατεπείγουσα ΕΔΕ για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας διέταξε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την υπόθεση 56χρονου που κατέληξε λίγες ώρες αφότου έλαβε εξιτήριο, παρά τον έντονο πόνο στο στήθος με τον οποίο είχε μεταβεί στα επείγοντα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, ο 56χρονος αισθάνθηκε ισχυρό θωρακικό άλγος το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου και κάλεσε ιδιώτη γιατρό στο σπίτι. Ο γιατρός τον προέτρεψε να μεταβεί άμεσα στο νοσοκομείο, όπου και έφτασε λίγο μετά τις 19:00.

Στα επείγοντα υποβλήθηκε σε εξετάσεις, ωστόσο λίγο πριν τα μεσάνυχτα οι γιατροί τού έδωσαν εξιτήριο, παρότι –όπως αναφέρεται– οι πόνοι στο στήθος παρέμεναν. Λίγες ώρες αργότερα, μέσα στη νύχτα, ο 56χρονος έχασε τις αισθήσεις του στο σπίτι. Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και τις προσπάθειες ανάνηψης, κατέληξε στις 05:55.

Η ιατροδικαστική έκθεση

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Χρήστο Τσαλικίδη, ο θάνατος προήλθε από καρδιακό επιπωματισμό, συνεπεία ρήξης διαχωριστικού ανιούσης αορτής. Πρόκειται για εξαιρετικά επικίνδυνη και ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση, όπου η αορτή ρήγνυται και το αίμα πλημμυρίζει τον περικαρδιακό χώρο, αναστέλλοντας τη λειτουργία της καρδιάς. Η αντιμετώπιση είναι επείγουσα και απαιτεί άμεση χειρουργική επέμβαση.

Γεωργιάδης: «Δεν το αφήνω αυτό – θέλω την ΕΔΕ σήμερα»

Ο υπουργός Υγείας έκανε ιδιαίτερα αυστηρές δηλώσεις:

«Διέταξα κατεπείγουσα ΕΔΕ. Έχω ζητήσει να τελειώσει σήμερα, δεν θέλω καμία κωλυσιεργία. Με έχουν ενημερώσει ότι εξετάζεται ο τελευταίος μάρτυρας και σε μία με δύο ώρες θα βγει το αποτέλεσμα. Εφόσον είναι επιβαρυντικό για τον καρδιολόγο, θα προχωρήσω την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο των γιατρών του ΕΣΥ».

Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε:

«Δεν είμαι γιατρός για να κρίνω αν έγινε λάθος, αλλά αν προκύψει, θα κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Δεν το αφήνω αυτό, γιατί θεωρώ συγκλονιστική την ιστορία ενός ανθρώπου που τον παραπέμπει ο καρδιολόγος στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο τον διώχνει. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ενώ τα αποτελέσματα της ΕΔΕ αναμένονται εντός της ημέρας.

