Στη σύλληψη ενός 55χρονου οδηγού προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ, όταν εντόπισαν το όχημά του να κινείται με υπερβολική ταχύτητα επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ραντάρ κατέγραψε ταχύτητα 179 χιλιομέτρων την ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 70 χλμ./ώρα. Η επικίνδυνη συμπεριφορά του οδηγού έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, ενώ ο 55χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

