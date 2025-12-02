Αργίες 2026: Όλα τα τριήμερα, το μεγάλο τετραήμερο και οι έξυπνες άδειες για mini διακοπές

Το 2026 φέρνει αρκετές «ανάσες» μέσα στη χρονιά, με έτοιμα τριήμερα, ένα πλήρες τετραήμερο Πάσχα και δυνατότητες για μικρές αποδράσεις αν «κολλήσεις» σωστά 1–2 ημέρες άδειας. Παρακάτω θα βρεις συγκεντρωτικά όλες τις αργίες, τι πέφτει πότε και πώς μπορείς να αξιοποιήσεις κάθε ευκαιρία για ρεπό.

Επίσημες αργίες 2026 – Η πλήρης λίστα με τις ημέρες της εβδομάδας

Πρωτοχρονιά – Πέμπτη 1/1/2026

Θεοφάνια – Τρίτη 6/1/2026

Καθαρά Δευτέρα – Δευτέρα 23/2/2026

25η Μαρτίου – Τετάρτη 25/3/2026

Μεγάλη Παρασκευή – 10/4/2026

Μεγάλο Σάββατο – 11/4/2026

Κυριακή Πάσχα – 12/4/2026

Δευτέρα Πάσχα – 13/4/2026

Πρωτομαγιά – Παρασκευή 1/5/2026

Πεντηκοστή – Κυριακή 31/5/2026

Αγίου Πνεύματος – Δευτέρα 1/6/2026

Κοίμηση Θεοτόκου – Σάββατο 15/8/2026

28η Οκτωβρίου – Τετάρτη 28/10/2026

Χριστούγεννα – Παρασκευή 25/12/2026

Σύναξη Θεοτόκου – Σάββατο 26/12/2026



Τα τριήμερα του 2026 (χωρίς ούτε μία μέρα άδεια!)

Το 2026 δίνει τρία «καθαρά» τριήμερα, έτοιμα χωρίς καμία αίτηση άδειας.



1️⃣ Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας

21–23 Φεβρουαρίου 2026 (Σάββατο–Κυριακή–Δευτέρα)

Ιδανικό για καρναβάλι, ορεινά χωριά, αεράκι αλλαγής. Η πρώτη μεγάλη ανάσα μετά τον χειμώνα.



2️⃣ Τριήμερο Πρωτομαγιάς

1–3 Μαΐου 2026 (Παρασκευή–Κυριακή)

Η Πρωτομαγιά πέφτει Παρασκευή και φτιάχνει το πιο «βολικό» ανοιξιάτικο τριήμερο της χρονιάς.



3️⃣ Τριήμερο Αγίου Πνεύματος

30 Μαΐου–1 Ιουνίου 2026 (Σάββατο–Δευτέρα)

Το πρώτο ουσιαστικό καλοκαιρινό τριήμερο. Ιδανικό για κοντινά νησιά.



???? Το μεγάλο τετραήμερο του Πάσχα (10–13 Απριλίου 2026)

Το Πάσχα 2026 πέφτει τέλεια:

Μεγάλη Παρασκευή – 10/4

Μεγάλο Σάββατο – 11/4

Κυριακή Πάσχα – 12/4

Δευτέρα Πάσχα – 13/4

Καθαρό τετραήμερο χωρίς καμία άδεια.

Και αν θες να το μεγαλώσεις:

Μεγάλη Πέμπτη (1 άδεια) ⇒ 5 ημέρες

Μεγάλη Πέμπτη & Τρίτη 14/4 (2 άδειες) ⇒ 6 ημέρες off



Πώς να «κολλήσεις» 1–2 άδειες για έξτρα mini vacations

Παρακάτω οι πιο έξυπνες ευκαιρίες του 2026:



???? 25η Μαρτίου – Τετάρτη

Με άδεια Πέμπτη 26/3 & Παρασκευή 27/3

Κάνεις τετραήμερο 25–29 Μαρτίου με 2 άδειες.



Δεκαπενταύγουστος – Σάββατο

Αν πάρεις άδεια:

Παρασκευή 14/8 ή

Δευτέρα 17/8,

μπορείς να το ενώσεις με το καλοκαίρι σου για επιπλέον ημέρες ξεκούρασης.



28η Οκτωβρίου – Τετάρτη

Με άδεια:

Δευτέρα 26/10 & Τρίτη 27/10 ⇒ 4ήμερο 24–28/10

ή

Πέμπτη 29/10 & Παρασκευή 30/10 ⇒ 4ήμερο 28–31/10



Συχνές Ερωτήσεις

Πόσα έτοιμα τριήμερα έχει το 2026;

Τρία – Καθαρά Δευτέρα, Πρωτομαγιά και Αγίου Πνεύματος.

Έχει άλλο τετραήμερο εκτός από το Πάσχα;

Όχι, αλλά μπορούν να «δημιουργηθούν» με 1–2 άδειες.

Ποιο τριήμερο είναι το πρώτο καλοκαιρινό;

Του Αγίου Πνεύματος (1/6).

Ποιες αργίες «χάνονται» επειδή πέφτουν Σάββατο;

Δεκαπενταύγουστος & 26 Δεκεμβρίου.



Κλείνοντας

Το 2026 ίσως να μην είναι η χρονιά με τα περισσότερα τριήμερα, όμως προσφέρει έξυπνες «γωνίες» για mini διακοπές. Βάλε πρώτα τις αργίες στο ημερολόγιο και σχεδίασε γύρω τους άδειες, εξορμήσεις και προσωπικό χρόνο.

