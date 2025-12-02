Καταγγελία - σοκ στη Ρόδο: Κατηγορούμενος ομολογεί ότι δολοφόνησε τον Γιώργο Καριώτη

Ανατροπή πρώτου μεγέθους σημειώθηκε στην πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας του 75χρονου Γιώργου Καριώτη, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός μέσα στο σπίτι του στην Παλιά Πόλη της Ρόδου τον Ιούνιο του 2022. Κατηγορούμενος για ληστεία σε βάρος του ηλικιωμένου, 41χρονος Ροδίτης εμφανίστηκε χθες στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου και ισχυρίστηκε ότι αυτός είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας – όχι ο γιος του θύματος, που εκτίει ήδη ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Σύμφωνα με τη «Ροδιακή», ο 41χρονος αιφνιδίασε δικαστές και ενόρκους δηλώνοντας πριν ακόμη ξεκινήσει η διαδικασία ότι «ο 42χρονος γιος του Καριώτη βρίσκεται άδικα στη φυλακή». Πρόκειται για μια ομολογία η οποία, εφόσον επιβεβαιωθεί, ανατρέπει πλήρως τα δεδομένα της υπόθεσης, καθώς ο γιος του 75χρονου είχε καταδικαστεί πρωτόδικα ως ο άνθρωπος που αφαίρεσε τη ζωή του πατέρα του.

Η οικογένεια φώναζε από την αρχή για την αθωότητα του γιου

Ο 42χρονος είχε δηλώσει εξαρχής αθώος, με την οικογένειά του να στηρίζει τον ισχυρισμό του και να επιμένει ότι έχει καταδικαστεί άδικα. Σήμερα επρόκειτο να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η έφεσή του στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, με στόχο την ανατροπή της ποινής. Ωστόσο, η δίκη αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης, προκειμένου να προηγηθεί η δίκη του 41χρονου που τώρα εμφανίζεται να αναλαμβάνει την ευθύνη.

Βαρύ παρελθόν για τον 41χρονο

Ο φερόμενος ως νέος δράστης δεν είναι άγνωστος στις αρχές. Πρόκειται για άτομο με βίαιο ιστορικό, ενώ στο παρελθόν, όπως έχει αποκαλύψει η «Ροδιακή», είχε επιχειρήσει να στραγγαλίσει άστεγο. Το γεγονός αυτό ενισχύει το ενδιαφέρον της Δικαιοσύνης για το κατά πόσο οι νέοι ισχυρισμοί του είναι αληθινοί ή προσπαθούν να εξυπηρετήσουν άλλους σκοπούς.

Τι σημαίνει η ομολογία για την υπόθεση

Η δήλωση του 41χρονου αναμένεται να ανοίξει νέο κύκλο δικαστικών εξελίξεων.

Εφόσον το δικαστήριο εξετάσει ενδελεχώς τους ισχυρισμούς του και κρίνει ότι ευσταθούν, ο φάκελος της υπόθεσης θα επαναξιολογηθεί – με πιθανή ανατροπή της ισόβιας καταδίκης του γιου του θύματος.

Το εφετείο, σύμφωνα με τους νομικούς κύκλους, θα χρειαστεί πλέον να συνεκτιμήσει:

τη νέα ομολογία,

τις παλαιότερες μαρτυρικές καταθέσεις,

τα αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας,

τη σχέση των δύο κατηγορουμένων μεταξύ τους.

Η υπόθεση αποκτά ξανά μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η ομολογία του 41χρονου μπορεί να οδηγήσει είτε σε πλήρη ανατροπή της υπόθεσης είτε να αποδειχθεί αβάσιμη, αφήνοντας την αρχική καταδίκη ως έχει.

Διαβάστε ακόμα: Κολωνός: 27χρονος παρέσυρε επίτηδες 22χρονο με το αυτοκίνητο