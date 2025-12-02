Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, κρατώντας κλειστά κρίσιμα οδικά σημεία και δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στη μετακίνηση. Τα μεγαλύτερα μπλόκα έχουν στηθεί σε Νίκαια Λάρισας, Ε65 στην Καρδίτσα και Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, όπου η κάτω διάβαση προς Αθήνα παραμένει αποκλεισμένη, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Σήμερα αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση του μπλόκου στα Μάλγαρα, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα από τη δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ οι ομοσπονδίες αγροτών σε Μακεδονία και Θράκη βρίσκονται σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα.

Καθολική κινητοποίηση σε Μακεδονία & Θράκη – Προετοιμάζονται αποκλεισμοί σε Εγνατία και μεθοριακούς σταθμούς

Με βάση τις μέχρι τώρα αποφάσεις των συνελεύσεων:

Οι αγρότες της Δράμας σχεδιάζουν να κλείσουν τον κόμβο Κοκκινογείων, μπλοκάροντας την πρόσβαση προς το τελωνείο της Εξοχής.

Στον Έβρο, αγρότες θα κατευθυνθούν στο τελωνείο Κήπων, διακόπτοντας τη διέλευση προς την Τουρκία.

Στις Σέρρες, οι διαμαρτυρόμενοι θα στήσουν μπλόκο στον κόμβο Κερδυλλίων, πάνω στην Εγνατία Οδό.

Στην Ξάνθη, οι αγρότες θα συγκεντρωθούν στο 4ο χλμ Ξάνθης – Κομοτηνής.

Λάρισα: Μοιράζουν γάλα στους πολίτες – Ενισχύεται το μπλόκο στη Νίκαια

Στη Λάρισα, κτηνοτρόφοι μοίρασαν γάλα στην κεντρική πλατεία, διαμαρτυρόμενοι για τις χαμηλές τιμές παραγωγού. Το μπλόκο στη Νίκαια ενισχύεται με τρακτέρ από Πλατύκαμπο και Μαγνησία. Οι αγρότες ετοιμάζονται και για δυναμική παρουσία στα δικαστήρια της Λάρισας την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, όπου απολογούνται συνάδελφοί τους που συνελήφθησαν στα επεισόδια των προηγούμενων ημερών.

Ήπειρος: Κλείνει σήμερα ο δρόμος προς το τελωνείο Κακαβιάς

Στην Ήπειρο, η κλιμάκωση συνεχίζεται:

Στα Ιωάννινα, ο κόμβος Καλπακίου θα παραμείνει κλειστός από 16:00 έως 21:00, διακόπτοντας την εθνική οδό προς Κακαβιά.

Αύριο, αγρότες της Πρέβεζας θα στηθούν στον Λούρο.

Στην Άρτα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προετοιμάζουν έξοδο στους δρόμους, με λεπτομέρειες που θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Κυβέρνηση: «Ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά οι δρόμοι πρέπει να μένουν ανοιχτοί»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε ότι το υπουργείο είναι ανοιχτό στον διάλογο, αλλά υπογράμμισε πως η διαμαρτυρία δεν μπορεί να παραλύει τη ζωή των υπολοίπων πολιτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ήταν ακόμη πιο σαφής:

«Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί. Η Αστυνομία, με επιχειρησιακό σχεδιασμό, θα εφαρμόσει τον νόμο χωρίς εκπτώσεις».

Οι αγρότες, ωστόσο, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν, κάνοντας λόγο για μη καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων, υπερβολικό κόστος παραγωγής και οικονομική ασφυξία.

