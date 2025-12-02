Σημαντικές ανακατατάξεις αναμένονται στον τρόπο λειτουργίας των πολεοδομιών, καθώς μετά από δεκαπέντε χρόνια προχωρά η μεταφορά τους από την τοπική αυτοδιοίκηση στο Κτηματολόγιο. Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός νέου, ενιαίου φορέα, ο οποίος θα ονομαστεί Εθνικός Οργανισμός Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης.

Τι αλλάζει και γιατί

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι περίπου 185 πολεοδομίες της χώρας θα ενσωματωθούν στα 97 γραφεία του Κτηματολογίου. Εκεί θα μετακινηθούν και οι μηχανικοί που υπηρετούν σήμερα στις κατά τόπους υπηρεσίες δόμησης.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι το Κτηματολόγιο διαθέτει τη δομή και την ψηφιακή υποδομή που χρειάζεται για να υποστηρίξει έναν σύγχρονο, αποτελεσματικό έλεγχο στη δόμηση. Όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο νέος οργανισμός αποτελεί το κατάλληλο «σπίτι» για τις διαδικασίες αυτές, καθώς στηρίζεται σε πλήρως ψηφιακά δεδομένα.

Αρμοδιότητες που αποσπώνται από τους δήμους

Ο νέος φορέας αναλαμβάνει πλέον:

Την έκδοση οικοδομικών αδειών

Τον έλεγχο κατασκευών

Την εφαρμογή και τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας

Η απομάκρυνση των παραπάνω αρμοδιοτήτων από τους δήμους αποσκοπεί στη βελτίωση της συνέπειας και της ποιότητας των ελέγχων, αλλά και στη μείωση των καθυστερήσεων που καταγράφονται συχνά στις πολεοδομίες.

Ψηφιακή εποχή στους ελέγχους – Ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Σήμερα, το 90% των οικοδομικών αδειών εκδίδεται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας του ΤΕΕ, με δειγματοληπτικούς ελέγχους που γίνονται περιορισμένα. Με το νέο μοντέλο:

Οι έλεγχοι θα είναι συστηματικοί

Θα αξιοποιούνται εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI)

Η AI θα «σαρώνει» δεδομένα και θα εντοπίζει φακέλους με αυξημένη πιθανότητα αυθαιρεσιών

Ο στόχος είναι οι υπηρεσίες να παρεμβαίνουν πιο αποτελεσματικά και άμεσα

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Η μετάβαση θα γίνει σταδιακά:

Ιούνιος 2026: Έναρξη πιλοτικής εφαρμογής

Αρχές 2027: Πλήρης ολοκλήρωση της μεταφοράς των πολεοδομιών στον νέο φορέα

Η μεταρρύθμιση εκτιμάται ότι θα επιταχύνει τη διαδικασία αδειοδότησης και θα ενισχύσει τον έλεγχο αυθαιρέτων, περιορίζοντας φαινόμενα καθυστερήσεων και αδιαφάνειας.

