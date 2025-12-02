Εσωτερικό «Erasmus» για φοιτητές: Άνοιξαν οι αιτήσεις για 6μηνη φοίτηση σε άλλο ΑΕΙ – Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Μια σημαντική ευκαιρία για φοιτητές που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τα προσόντα τους προσφέρει το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Οι αιτήσεις έχουν ήδη ανοίξει και μπορούν να υποβληθούν έως την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00.

Τι είναι το πρόγραμμα

Πρόκειται για το ελληνικό «Erasmus», που επιτρέπει σε φοιτητές να μετακινηθούν για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σε ομοειδές ή και εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών μέσα σε άλλο ΑΕΙ της χώρας. Στόχος είναι η διεύρυνση των ακαδημαϊκών εμπειριών, η εξοικείωση με διαφορετικά προγράμματα και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Ο φοιτητής μπορεί να υποβάλει αίτηση προς ένα ΑΕΙ και να δηλώσει έως τρία προγράμματα σπουδών του ιδρύματος αυτού, με σειρά προτίμησης.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://internalerasmus.it.minedu.gov.gr

Για είσοδο στην πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη και τον κωδικό που έχουν για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του ιδρύματός τους (π.χ. φοιτητική ταυτότητα, Εύδοξος).

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας

Βεβαίωση σπουδών

Βιογραφικό σημείωμα (υπόδειγμα Europass CV)

Επιστολή κινήτρων, όπου εξηγούνται οι λόγοι συμμετοχής

Προαιρετικά: αναλυτική βαθμολογία, συστατικές επιστολές, πιστοποιήσεις γλωσσών, τίτλοι σπουδών κ.ά.

Όλα τα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά από τον ίδιο τον φοιτητή.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Φοιτητές/τριες προγραμμάτων πρώτου κύκλου που:

Έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο σπουδών.

Έχουν τουλάχιστον 30 ECTS για την ολοκλήρωση του πτυχίου.

Δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του προγράμματος.

Δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας.

Δεν βρίσκονται σε καθεστώς μερικής φοίτησης το εξάμηνο της μετακίνησης.

Η συμμετοχή σε άλλα προγράμματα κινητικότητας (π.χ. Erasmus+) δεν αποκλείει τη συμμετοχή στο εσωτερικό «Erasmus».

Πού θα βρουν οι φοιτητές περισσότερες πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν τις δύο Υπουργικές Αποφάσεις που συνοδεύουν την προκήρυξη, στις οποίες περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες, τα κριτήρια και οι λεπτομέρειες της αξιολόγησης.

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2023/

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2023/

Διαβάστε ακόμα: ΟΑΣΑ: Τι ισχύει πραγματικά για τον έλεγχο εισιτηρίων και το κλείσιμο των θυρών στα λεωφορεία